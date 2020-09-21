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Старт продаж нового флагмана GeForce RTX 3080 вышел скомканным. Несмотря на то, что прямо сейчас он должен быть в свободной доступности в каждом магазине, купить его невозможно. Всю первую партию разобрали боты, которые хотят нажиться на фанатах NVIDIA, а также на энтузиастах, предпочитающих иметь на своём домашнем компьютере самую мощную модель на рынке. Возникла довольно любопытная ситуация, когда новинки появились на eBay по цене в 1 500 и выше долларов. Мы делали небольшой материал на тему того, как обычные люди борются с беспределом перекупщиков. Способ довольно необычный, но рабочий, поскольку он фактически парализовал продажи RTX 3080 на eBay.

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В тот момент, когда все просто ждут второй партии, некоторые партнёры NVIDIA заявили о полной готовности выпустить на рынок крайне любопытную модель – GeForce RTX 3070. Напомним, она имеет 8 Гб памяти GDDR6 и 5 888 ядер CUDA. По словам NVIDIA, это обеспечит уровень производительности RTX 2080 Ti при TDP в 220 ВТ. Это значит, что перед нами рекордно холодная модель. В рамках презентации собственную продукцию представила Gigabyte. Она показала дизайн линеек Gaming и Eagle, которые очень напоминают более дорогие RTX 3080 и RTX 3090.

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Обе серии могут похвастать тремя массивными 80-миллметровыми вентиляторами, которые могут переходить в режим покоя, если температура не подымается выше определённого предела. Точных сведений о потенциале обеих линеек нет. Пока отличия кроются только в дизайне кожуха, но, скорее всего, одна из серий получит более высокие тактовые частоты и заводской разгон.

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Продажи GeForce RTX 3070 стартуют 15 октября. Пока же потенциальные покупатели ждут, что NVIDIA наведёт порядок с продажами, насытив рынок старшими моделями. Если этого не случится, нас ждёт ещё одно шоу на eBay, куда перекочуют все новые видеокарты.