Геймеры против перекупщиков видеокарт – продажи GeForce RTX 3080 на eBay оказались полностью остановлены
Всю прошедшую неделю внимание миллионов геймеров и прессы было приковано к началу продаж новых видеокарт от NVIDIA. Каждую мелочь разбирали с особым пристрастием, рассматривая её с различных ракурсов. Апофеозом 17 сентября стал неожиданный дефицит графических чипов на полках всех магазинов. Как оказалось, пока мы с вами предавались философствованиям, некоторые решили заработать на высоком ажиотаже. В итоге все доступные видеокарты были раскуплены ботами, а честным любителям флагманов не осталось ничего, кроме как удивлённо смотреть на незамысловатую надпись «sold out».
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В тот же день тысячи предложений с новой GeForce RTX 3080 заполнили eBay и десятки подобных площадок. Всех их связывало только одно – сверхвысокие цены, которые, кстати, продолжали увеличиваться по мере увеличения спроса. В дело вступила NVIDIA, пообещав наказать виновных, а заодно сделать работу над ошибками. Производитель заявил, что ожидает стабилизации ситуации уже через пару недель. Но геймерам от этого не легче, ведь они хотели получить заветную карту ещё вчера.
Что же, как оказалось, кто-то из геймеров придумал оригинальный способ мести перекупщикам на eBay. Так, сперва они начали размещать похожие объявления, ставя цену не 1 500 долларов, а 5 000 и выше. Предприимчивые перекупщики увидели, что средняя цена на GeForce RTX 3080 резко поднялась и начали прибавлять к стоимости своих товаров сотни и тысячи долларов. Безумная гонка на eBay привела к тому, что у кого-то цена выросла до 99 900 долларов. Это почти парализовало торговлю, ведь перекупщики внезапно резко подняли цены, а небольшое число покупателей оказалось просто не готово столько платить.
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В тот момент, когда казалось, что хуже не будет, появились другие шутники. Они увеличили количество предложений GeForce RTX 3080, предлагая купить за несколько долларов так называемую «GeForce RTX 3080-Paper Edition». Для тех, кто не понял шутку, поясняем, ребята нарисовали на бумаге картинку с видеокартой, предлагая купить её за 8-10 долларов. Судя по всему, после этого подобных предложений стало так много, что найти в сложившемся хаосе реальную видеокарту стало нереально. Что любопытно, в какой-то момент начали появляться предметы быта под видом видеокарты, которые никто не собирался продавать. В результате найти реальную видеокарту среди хаоса стало невозможно.
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