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Всю прошедшую неделю внимание миллионов геймеров и прессы было приковано к началу продаж новых видеокарт от NVIDIA. Каждую мелочь разбирали с особым пристрастием, рассматривая её с различных ракурсов. Апофеозом 17 сентября стал неожиданный дефицит графических чипов на полках всех магазинов. Как оказалось, пока мы с вами предавались философствованиям, некоторые решили заработать на высоком ажиотаже. В итоге все доступные видеокарты были раскуплены ботами, а честным любителям флагманов не осталось ничего, кроме как удивлённо смотреть на незамысловатую надпись «sold out».

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В тот же день тысячи предложений с новой GeForce RTX 3080 заполнили eBay и десятки подобных площадок. Всех их связывало только одно – сверхвысокие цены, которые, кстати, продолжали увеличиваться по мере увеличения спроса. В дело вступила NVIDIA, пообещав наказать виновных, а заодно сделать работу над ошибками. Производитель заявил, что ожидает стабилизации ситуации уже через пару недель. Но геймерам от этого не легче, ведь они хотели получить заветную карту ещё вчера.

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Что же, как оказалось, кто-то из геймеров придумал оригинальный способ мести перекупщикам на eBay. Так, сперва они начали размещать похожие объявления, ставя цену не 1 500 долларов, а 5 000 и выше. Предприимчивые перекупщики увидели, что средняя цена на GeForce RTX 3080 резко поднялась и начали прибавлять к стоимости своих товаров сотни и тысячи долларов. Безумная гонка на eBay привела к тому, что у кого-то цена выросла до 99 900 долларов. Это почти парализовало торговлю, ведь перекупщики внезапно резко подняли цены, а небольшое число покупателей оказалось просто не готово столько платить.

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В тот момент, когда казалось, что хуже не будет, появились другие шутники. Они увеличили количество предложений GeForce RTX 3080, предлагая купить за несколько долларов так называемую «GeForce RTX 3080-Paper Edition». Для тех, кто не понял шутку, поясняем, ребята нарисовали на бумаге картинку с видеокартой, предлагая купить её за 8-10 долларов. Судя по всему, после этого подобных предложений стало так много, что найти в сложившемся хаосе реальную видеокарту стало нереально. Что любопытно, в какой-то момент начали появляться предметы быта под видом видеокарты, которые никто не собирался продавать. В результате найти реальную видеокарту среди хаоса стало невозможно.