Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Полный список всех громких анонсов и стартов продаж последних трёх месяцев 2020 года – от GeForce RTX 3080 до Ryzen 4000 и Big Navi

[ ] для раздела Блоги
1
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок из-за цен 3ххх
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

До конца года осталось чуть больше трёх месяцев. Производители до конца оттягивали сроки продаж своих ключевых продуктов. Коронавирус существенно повлиял на мир, заставив многих пересмотреть свои планы. Давайте внимательно изучим самые крупные старты оставшихся трёх месяцев. Кто ещё из лидеров полупроводниковой отрасли спешит нас порадовать в тяжёлом 2020 году?

реклама

В первую очередь стоит сказать об NVIDIA, которая уже на этой неделе бросит в продажу высокопроизводительные графические чипы. На эту тему было много споров. Давайте просто подождём, осталось совсем немного времени. Напоминаем, что купить можно будет исключительно флагманские решения – GeForce RTX 3080 и RTX 3090. Народные RTX 3060 ещё далеко, а дорогая RTX 3070 выйдет в середине октября.

анонсы и реклама
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Следующие на очереди игровые приставки. В США они должны стартовать в начале ноября. Microsoft приготовила две версии, каждая из которых займёт свою нишу. Младшая оценена всего в 300 долларов, в то время как старшая получила ценник 500 вечнозелёных. На российском рынке ценовая политика не такая щадящая. Так, придётся доплатить 60 и 100 долларов соответственно за младшую и старшую модели (Xbox Series S и Xbox Series X). Что до Sony, то японская корпорация темнит. Скорее всего она просто ждала, пока конкурент озвучит цены, чтобы подкорректировать свои в ответ. Но это не точно. Презентация, в рамках которой станет известна стоимость PlayStation 5 и её цифровой версии (Digital Edition), уже скоро.

реклама

На очереди процессоры AMD Ryzen 4000-й серии. Они должны завершить сезон, порадовав нас высокими тактовыми частотами и увеличенным на 20% IPC в самом конце осени. Хотя, может быть они стартуют в начале зимы или под Новый год. Лиза Су многозначительно отмалчивается. Будем надеяться, что красные просто забивают склады готовой продукцией. Было бы неприятно столкнуться в праздники с дефицитом. 

реклама

Если вы фанат Intel, то у нас ничего интересного нет. Может быть что-то и выйдет, а может и нет. Что до остальных, то анонсы смартфонов нам также неинтересны. Вполне возможно, что AMD решится выпустить видеокарты серии Big Navi, но вера в то, что это событие случится в 2020 году, тает с каждым днём, как и вера в их способность конкурировать с современными графическими чипами от NVIDIA.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P5440FA
5
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
10
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
23
Обзор и тестирование ноутбука ASUS PRO P2540FA
7
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
4
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS TUF Gaming LC 240 RGB
9
Обзор и тестирование смартфона Cubot Note 20
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: сентябрь 2020
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
17

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 29
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 39
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
12 сентября 2020 23
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
7 сентября 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi представила финальный список из 65 смартфонов, претендующих на получение MIUI 12 к концу 2020 года – названия и сроки выхода глобальной и российской версии обновления
7
Redmi Note 9 pro сильно подешевел – 64-Мп камера, игровой процессор и быстрая зарядка 30 Вт по самой низкой цене на российском рынке
15
Крупная европейская сеть раскрыла стоимость игровой приставки PlayStation 5 – Digital Edition от 399 евро и выше без налогов
35
GTA 6 станет революционной в плане одиночной игры и предоставит игрокам много новых возможностей
20
Старый бюджетный смартфон Xiaomi получил российскую прошивку MIUI 12 Stable
+
Во всех процессорах AMD Ryzen обнаружена первая критическая уязвимость по типу «Spectre» – решения проблемы пока нет
48
Разгон новых видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3070 станет значительно сложнее – вместо увеличения производительности пользователи могут столкнуться с её уменьшением
81
Изучаем прирост производительности видеокарт NVIDIA за 10 лет – GeForce GTX 285 VS GeForce RTX 2080Ti в популярных играх по версии Testing Games
17
Реальные данные о нагреве GeForce RTX 3080 оказались в сети — температуры флагмана NVIDIA Ampere будут высокими
140
GeForce RTX 3060Ti выйдет в октябре
55
Создатель Cyberpunk 2077 рассказал о проблемах современных видеоигр – интервью легендарного Майка Пондсмита
10
Стабильная прошивка MIUI 12 вышла на 53 актуальных смартфона Xiaomi – полный список и ссылки на закачку за сентябрь 2020
+
AMD Big Navi – это семейство, а не единственный графический процессор
57
Три бюджетных смартфона Xiaomi 2018-2020-го года получили стабильную глобальную прошивку MIUI 12 на Android 10 – ссылки на закачку
7
Intel официально заявила о скором выходе 10-нм чипов "Tiger Lake" SuperFin и конкуренции с AMD Ryzen Renoir
29
Официальные спеки RTX 3070 Ampere - 5888 ядер CUDA, 40TFlops и мощность больше чем у RTX 2080 Ti по цене всего $500
19
Самые скоростные игровые видеокарты GeForce RTX 3090 Ampere появляются на Best Buy и Amazon всего от $1500
30
ARM официально перейдёт под контроль NVIDIA
46
NVIDIA Quadro Ampere получит полноценный чип GA102 и 48 ГБ видеопамяти
42
Цены Apple iPhone 11 Pro Max упали в российской рознице – мощный процессор, продвинутая камера и ёмкий аккумулятор со скидкой 24 000 рублей
8

Популярные статьи

ТОП 5 дешёвых мужских инструментов c AliExpress, о которых Вы могли не знать. Полезные инструменты с AliExpress по низкой цене
13
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Что дешевле для игр: ПК или консоль – сравниваем стоимость владения компьютером и Xbox Series X – подсчитываем все затраты с прицелом на 5 лет
75
Тестирование GeForce GTX 1060 и Ryzen 5 1600 AF в 10 популярных играх 2020 года
38
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
10
4600 МГц дешевле 100$ - разгоняем ADATA XPG Spectrix D50 RGB 3600 с настройкой таймингов и тестированием в играх
74
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — VEGA 56 undervolting и выясняем, будет ли польза от снижения напряжения
19
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P5440FA
5
Перешел с Windows 10 LTSB на Windows 10 May 2020 Update и очень пожалел — объясняю почему
7
Топ-5 лучших китайских смартфонов сентября до 100 долларов по версии Gizchina
1

Сейчас обсуждают

Ry Zen
02:28
Выглядит стильно, можно брать.
AMD поделилась изображением видеокарты Radeon RX 6000 — каждый желающий может рассмотреть новинку в игре Fortnite
Kasyan
02:27
"Если вы фанат Intel, то у нас ничего интересного нет. Может быть что-то и выйдет, а может и нет." Зелот с добрым утром! https://overclockers.ru/hardnews/show/105378/anons-processorov-intel-rocket-l...
Полный список всех громких анонсов и стартов продаж последних трёх месяцев 2020 года – от GeForce RTX 3080 до Ryzen 4000 и Big Navi
Inqizitor
02:26
Логитех 270 мой под 2004 работает нормально. Включаешь Скайп - даёт картинку. Выключаешь - отключается.
Перешел с Windows 10 LTSB на Windows 10 May 2020 Update и очень пожалел — объясняю почему
Inqizitor
02:19
Автора статьи сразу в бан за тупость и фейки в спеках.
Официальные спеки RTX 3070 Ampere - 5888 ядер CUDA, 40TFlops и мощность больше чем у RTX 2080 Ti по цене всего $500
Антон Иванов
02:15
Чтобы появилась галочка «Требовать ввод имени пользователя и пароля» нужно отключить Windows Hello
Перешел с Windows 10 LTSB на Windows 10 May 2020 Update и очень пожалел — объясняю почему
fokuslotus
02:14
уроды, убрали самый топовый раздел
ТОП 5 дешёвых мужских инструментов c AliExpress, о которых Вы могли не знать. Полезные инструменты с AliExpress по низкой цене
Kasyan
02:07
Была крутой студией, после того ушли ключевые фигуры выкатила СЖВ-высер TLOU 2, по слухам только на той недели продажи отбили вложенные деньги, так что астрономической прибыли у неё не будет.
Крупная европейская сеть раскрыла стоимость игровой приставки PlayStation 5 – Digital Edition от 399 евро и выше без налогов
in_cognito
02:07
У 15% игроков карты амд, а у 70% карты нвидиа, какие чаще будут в ремонте? Включай иногда моск.
Реальные данные о нагреве GeForce RTX 3080 оказались в сети — температуры флагмана NVIDIA Ampere будут высокими
Kasyan
02:04
Если майки заявляют что этот огрызок может выдавать картинку в 1440p в 60 фпс и даже апскейлить до 4K, кто то же верит в этот бред. Кстати крупные разработчики могут реально послать Филю в пешее путеш...
Крупная европейская сеть раскрыла стоимость игровой приставки PlayStation 5 – Digital Edition от 399 евро и выше без налогов
for2ne
01:58
Довольно компактный обогреватель. Жаль что нельзя использовать напрямую от розетки.
AMD поделилась изображением видеокарты Radeon RX 6000 — каждый желающий может рассмотреть новинку в игре Fortnite
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем