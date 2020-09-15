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До конца года осталось чуть больше трёх месяцев. Производители до конца оттягивали сроки продаж своих ключевых продуктов. Коронавирус существенно повлиял на мир, заставив многих пересмотреть свои планы. Давайте внимательно изучим самые крупные старты оставшихся трёх месяцев. Кто ещё из лидеров полупроводниковой отрасли спешит нас порадовать в тяжёлом 2020 году?

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В первую очередь стоит сказать об NVIDIA, которая уже на этой неделе бросит в продажу высокопроизводительные графические чипы. На эту тему было много споров. Давайте просто подождём, осталось совсем немного времени. Напоминаем, что купить можно будет исключительно флагманские решения – GeForce RTX 3080 и RTX 3090. Народные RTX 3060 ещё далеко, а дорогая RTX 3070 выйдет в середине октября.

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Следующие на очереди игровые приставки. В США они должны стартовать в начале ноября. Microsoft приготовила две версии, каждая из которых займёт свою нишу. Младшая оценена всего в 300 долларов, в то время как старшая получила ценник 500 вечнозелёных. На российском рынке ценовая политика не такая щадящая. Так, придётся доплатить 60 и 100 долларов соответственно за младшую и старшую модели (Xbox Series S и Xbox Series X). Что до Sony, то японская корпорация темнит. Скорее всего она просто ждала, пока конкурент озвучит цены, чтобы подкорректировать свои в ответ. Но это не точно. Презентация, в рамках которой станет известна стоимость PlayStation 5 и её цифровой версии (Digital Edition), уже скоро.

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На очереди процессоры AMD Ryzen 4000-й серии. Они должны завершить сезон, порадовав нас высокими тактовыми частотами и увеличенным на 20% IPC в самом конце осени. Хотя, может быть они стартуют в начале зимы или под Новый год. Лиза Су многозначительно отмалчивается. Будем надеяться, что красные просто забивают склады готовой продукцией. Было бы неприятно столкнуться в праздники с дефицитом.

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Если вы фанат Intel, то у нас ничего интересного нет. Может быть что-то и выйдет, а может и нет. Что до остальных, то анонсы смартфонов нам также неинтересны. Вполне возможно, что AMD решится выпустить видеокарты серии Big Navi, но вера в то, что это событие случится в 2020 году, тает с каждым днём, как и вера в их способность конкурировать с современными графическими чипами от NVIDIA.