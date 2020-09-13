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В ходе недавней презентации Microsoft, стали известны некоторые подробности об игровых приставках следующего поколения, а также их финальные цены. Можно сказать, что софтверный гигант пошёл ва-банк, поскольку стоимость младшей модели Xbox Series S зафиксирована на уровне 299 долларов. Российские ценники немного отличаются от западных, но и здесь полноценная Xbox Series X обойдётся вам всего на 100 долларов дороже, в то время как цифровая консоль на 60 долларов дороже американских цен.

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На этом фоне некоторые инсайдеры заговорили о том, что Microsoft начнёт продавать приставки себе в убыток, а Sony придётся последовать её примеру, снизив цену на PlayStation 5 Digital Edition до 300 долларов. Что же, сегодня крупная европейская сеть супермаркетов El Corte Ingles неожиданно рассекретила стоимость консолей, выложив полную информацию о ценах. Вся информация находится на изображении ниже (последня и предпоследняя строки с товаром).

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Как видите, обычная версия PlayStation 5 ожидаемо будет продаваться ровно за ту же цену, что и Xbox Series X – 499 евро, а вот PlayStation 5 Digital Edition оценена в 399 евро. Это минимум на 100 долларов дороже Xbox Series S и как минимум на 40 долларов больше, чем придётся заплатить за младшую модель от Microsoft в России. Некоторые эксперты утверждают, что всё решат эксклюзивы. На самом деле многое зависит от цены. Если предложение от Microsoft будет на 100 долларов дешевле, то купят именно его.

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Стоит отметить, что данные с высокой вероятностью правдивы, поскольку случайно попали в сеть в ходе слитого скриншота проходящей акции в сети El Corte Ingles. Спустя какое-то время информация об игровых приставках нового поколения была тщательно зачищена, но кто-то успел её сохранить для потомков. Также добавим, что цены указаны без налогов, а значит финальная стоимость ещё подрастёт.