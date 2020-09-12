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Фанаты AMD верят в мощь красных процессоров. Нельзя сказать, что в последнее время их вера основана на фантазиях, но до сих пор мы не получили действительно мощного противника для процессоров Intel в играх. Можно сколько угодно говорить о невероятно высокой производительности Ryzen 9 3900Х в синтетике, но нас с вами, к глубокому сожалению, волнуют исключительно игры. Именно поэтому народный Ryzen 7 3700Х при всех его плюсах, возможности установить на дешёвую материнскую плату и даже быструю память, проигрывает Core i5 10600К.

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Так вот, фанаты AMD верят, что следующее поколение процессоров Ryzen 4000 позволит им соперничать на равных с Intel в играх. Предположительно, это случится за счёт более высоких тактовых частот и увеличенного на 20% значения IPC. Сегодня у нас нет ответов на вопрос, смогут ли процессоры AMD обогнать Intel в играх. Вместо этого мы предлагаем вам изучить утечку технически характеристик новых чипов на архитектуре Zen 3.

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На самом деле информация носит исключительно технических характер, что может быть интересно далеко не всем нашим читателям. Поэтому мы выберем из неё только наиболее интересные детали, всё остальные вы можете изучить по ссылке в оригинальном материале. Итак, максимальное количество ядер будет равняться 16, а потоков, как и в текущем поколении, будет не более двух. Каждое отдельное ядро получит 512 Мб кэша L2 (всего не более 8 Мб). Кроме того, все ядра получат общий кэш L3 на 32 Мб. Заявлена поддержка памяти DDR4-3200 до 512 Гб.

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Напомним, ранее в сети появлялся инженерный образце процессора Ryzen 9 4950X, работающий на тактовой частоте 4.9 ГГц. Предполагается, что финальные камни смогут разгоняться в режиме буста свыше 5 ГГц, что не только позволит сравняться в игровых режимах с Intel, но и оставить синих далеко позади.