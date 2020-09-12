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Опубликованы первые достоверные технические характеристики настольных процессоров Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 – не больше 16 ядер, 32 Мб кэша L3 и тактовая частота свыше 4.9 ГГц

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Фанаты AMD верят в мощь красных процессоров. Нельзя сказать, что в последнее время их вера основана на фантазиях, но до сих пор мы не получили действительно мощного противника для процессоров Intel в играх. Можно сколько угодно говорить о невероятно высокой производительности Ryzen 9 3900Х в синтетике, но нас с вами, к глубокому сожалению, волнуют исключительно игры. Именно поэтому народный Ryzen 7 3700Х при всех его плюсах, возможности установить на дешёвую материнскую плату и даже быструю память, проигрывает Core i5 10600К.

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Так вот, фанаты AMD верят, что следующее поколение процессоров Ryzen 4000 позволит им соперничать на равных с Intel в играх. Предположительно, это случится за счёт более высоких тактовых частот и увеличенного на 20% значения IPC. Сегодня у нас нет ответов на вопрос, смогут ли процессоры AMD обогнать Intel в играх. Вместо этого мы предлагаем вам изучить утечку технически характеристик новых чипов на архитектуре Zen 3.

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На самом деле информация носит исключительно технических характер, что может быть интересно далеко не всем нашим читателям. Поэтому мы выберем из неё только наиболее интересные детали, всё остальные вы можете изучить по ссылке в оригинальном материале. Итак, максимальное количество ядер будет равняться 16, а потоков, как и в текущем поколении, будет не более двух. Каждое отдельное ядро получит 512 Мб кэша L2 (всего не более 8 Мб). Кроме того, все ядра получат общий кэш L3 на 32 Мб. Заявлена поддержка памяти DDR4-3200 до 512 Гб. 

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Напомним, ранее в сети появлялся инженерный образце процессора Ryzen 9 4950X, работающий на тактовой частоте 4.9 ГГц. Предполагается, что финальные камни смогут разгоняться в режиме буста свыше 5 ГГц, что не только позволит сравняться в игровых режимах с Intel, но и оставить синих далеко позади.

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Верно. И у подавляющего большинства бп максимальное кпд где то а районе 50% от максмума. То есть для системы с 400 вт в нагрузке самым оптимальным будет 850вт если позволяет бюджет. Именно в таком реж...
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Опубликованы первые достоверные технические характеристики настольных процессоров Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 – не больше 16 ядер, 32 Мб кэша L3 и тактовая частота свыше 4.9 ГГц
omoikane
18:09
Так у нвидиа технология прямой подгрузки данных в карту, сони продвигают быстрые ссд для игр без лоадскринов и т.д.
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Лучезарная Куртка
18:08
насколько я помню, 1usmus говорил, что частоты останутся те же, никаких 5 Ггц
Опубликованы первые достоверные технические характеристики настольных процессоров Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 – не больше 16 ядер, 32 Мб кэша L3 и тактовая частота свыше 4.9 ГГц
Kotory
18:07
Есть недовода от арктик. Она не асетек, другая помпа, копеечная цена и производительность лучше асетека
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS TUF Gaming LC 240 RGB
McArcher
18:06
> Только запустил Prime95, а кулер не тянет. Процессор AMD Ryzen 3 2200G уже троттлит. Дальше можно не читать. Ну нету у AMD аналогов интеловскому Атому. Нету. Узбагойтесь, маркетологи АМД.
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