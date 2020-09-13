Первые тесты видеокарты Radeon RX 6900XT – Big Navi продемонстрировали незначительный отрыв от RX 5700 XT и отставание от GeForce RTX 2080 Ti до 25%
Уходящая неделя оказалась щедра на утечки и слухи. Инсайдеры в буквальном смысле забрасывали нас новостями о видеокартах NVIDIA следующего поколения. Изучить всё в одном месте можно в нашем материале. Судя по всему, в таком же ключе пройдёт и следующая неделя. Любопытно, что среди всего этого информационного шума прорвались некоторые сведения о графическом чипе от AMD. Эксперты уже внимательно изучили несколько последних утечек, что позволило им составить некоторое впечатление о будущих моделях Radeon RX 6000-й серии. Если коротко, то ждать настоящего флагмана не стоит. Big Navi получит медленную память и небольшое количество ядер. Но всё это недоказанные слухи. Давайте сосредоточимся на первых тестах, которые говорят о реальной производительности лучше любых слов.
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В интернете засветилась так называемая Radeon RX 6900XT. На самом деле это может быть любая другая карта AMD, но эксперты полагают, что перед нами может быть флагман. В качестве полигона для испытаний была выбрана популярная среди любителей проводить сложные тестирования игра Ashes of the Singularity. Результаты представили два популярных инсайдера: Rogame и TUM_APISAK. На первых двух изображениях вы увидите сравнительную таблицу, где указаны успехи отдельных видеокарт. Ниже через абзац более конкретные данные с указанием количества кадров в секунду по некоторым моделям.
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Что же, мы явно ожидали не такого результата. В разрешении 4К на максимальных настройках графики новинка оказывается всего на 20% быстрее Radeon RX 5700 XT. Здесь стоит учесть, что перед нами разогнанная модель, но это не меняет дела, ведь нам явно обещали не такого. Представители красного лагеря говорили о бескомпромиссном графическом чипе, который будет способны обеспечить в любой игре самые высокие настройки в разрешении 4К.
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Не менее печально сравнивать инженерный вариант Radeon RX 6900XT с GeForce RTX 2080 Ti. Так, новинка примерна равна референсной модели от NVIDIA, но проигрывает разогнанному варианту немыслимые 25%. Можно себя утешать, что перед нами инженерник. Сомнительно, что AMD сможет заставить его работать быстрее за полтора месяца. Хотя, время покажет.
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