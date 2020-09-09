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Сегодня состоялся полноценный анонс новых игровых приставок следующего поколения от Microsoft. Как и предполагалось, в продажу поступят две версии: стандартная Xbox Series X, стоимость которой стартует с 500 долларов, а также бюджетная Xbox Series S, получившая цену в 300 условных единиц. Что любопытно, обе консоли получат одинаковый процессор и быстрый накопитель. Разница будет заключаться в графическом чипе, который в значительной степени отличается в пользу старшей модели.

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Представитель Microsoft уверенно заявил, что Xbox Series S обеспечит стабильные 60 fps во всех играх в разрешении 1080р, в то время как старшая версия будет предназначаться для более продвинутых телевизоров. С одной стороны – такие цены были ожидаемы, а вот с другой – наших читателей несомненно волнует, сколько попросит Microsoft за свои приставки в России. Сегодня у нас есть ответ на этот вопрос.

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Итак, младшая версия оценена в 27 000, что кажется просто подарком судьбы, ведь это дешевле, чем сейчас стоит новая Xbox One. Если перевести 27 тысяч в доллары, то окажется, что переплата за доставку в РФ составит всего 60 долларов по сравнению с рекомендованной стоимостью в США. Мало того, здесь мы получим полностью русифицированную консоль с гарантией и сервисным обслуживание.

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Что до Xbox Series X, то 45 590 рублей также не выглядят дорого. Переплата составит 100 долларов. Вполне возможно, что уже через несколько месяцев стоимость снизят на фоне конкуренции с Sony. В любом случае стоимость Xbox Series S несомненно порадует тех, кто не может себе позволить потратить 600 долларов на игрушку. Это значит, что каждый геймер может получить в России полноценную игровую приставку для игр в 1080р, которая будет актуальна по меньшей мере ближайшие 5 лет. Чем на это ответит японская компания, большой вопрос.