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Судя по последней активности Xiaomi, китайский производитель не на шутку озаботился созданием и рассылкой прошивки MIUI 12 на десятки популярных смартфонов по всему миру. Так, недавно вышло стабильное обновление на недорогие телефоны 2018 года. Это модели: Mi 8 Lite, Redmi Note 5 и Redmi 6 Pro. Немного ранее началась рассылка на четыре аппарата серий Redmi Note 7 и Note 8 (включая варианты с приставкой «Pro». Всё это происходит на фоне появления информации о начале третьей волне рассылки на 17 девайсов, в число которых входят такие бюджетные устройства, как Redmi 7A и Redmi 7.

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Если внимательно проанализировать изменения на этой неделе, то можно сделать вывод, что уже 40 смартфонов Xiaomi получили обновление в том или ином регионе. Для большинства наших читателей эта информации носит исключительно информативный характер, поскольку более тридцати из них получили китайскую или индийскую версию. Подобная ситуация связана с тем, что в этих регионах число покупателей значительно выше, чем, например, в России.

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Если обратить внимание на изображения ниже, то можно убедиться, что в планах Xiaomi выпуск прошивки в РФ до конца августа. Здесь нужно смотреть на надпись Coming soon. Инсайдеры утверждают, что европейская и российская версии могут появиться чуть ли не одновременно. Если прошивка на тот или иной смартфон уже выпущена, напротив стоит надпись «Released».

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