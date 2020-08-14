40 телефонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12 – список смартфонов и сроки обновления в России
Судя по последней активности Xiaomi, китайский производитель не на шутку озаботился созданием и рассылкой прошивки MIUI 12 на десятки популярных смартфонов по всему миру. Так, недавно вышло стабильное обновление на недорогие телефоны 2018 года. Это модели: Mi 8 Lite, Redmi Note 5 и Redmi 6 Pro. Немного ранее началась рассылка на четыре аппарата серий Redmi Note 7 и Note 8 (включая варианты с приставкой «Pro». Всё это происходит на фоне появления информации о начале третьей волне рассылки на 17 девайсов, в число которых входят такие бюджетные устройства, как Redmi 7A и Redmi 7.
реклама
Если внимательно проанализировать изменения на этой неделе, то можно сделать вывод, что уже 40 смартфонов Xiaomi получили обновление в том или ином регионе. Для большинства наших читателей эта информации носит исключительно информативный характер, поскольку более тридцати из них получили китайскую или индийскую версию. Подобная ситуация связана с тем, что в этих регионах число покупателей значительно выше, чем, например, в России.
Если обратить внимание на изображения ниже, то можно убедиться, что в планах Xiaomi выпуск прошивки в РФ до конца августа. Здесь нужно смотреть на надпись Coming soon. Инсайдеры утверждают, что европейская и российская версии могут появиться чуть ли не одновременно. Если прошивка на тот или иной смартфон уже выпущена, напротив стоит надпись «Released».
реклама
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила