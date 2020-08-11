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Уже на стадии подготовки к рассылке новой прошивки MIUI 12, Xiaomi сообщила, что планирует разделить все смартфоны на несколько волн, в рамках которых каждый девайс будет получать обновление в соответствие с графиком. Несмотря на то, что ранние прогнозы о полной рассылке к концу августа оказались нереалистичными, китайская компания не прекращает работу. Вполне вероятно, что неверно был оценён предстоящий объём работы, поскольку выявить ошибки и протестировать десятки аппаратов – довольно сложное и затратное по времени дело.

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В ходе первых двух волн к концу августа рассылку глобальных обновлений должны получить несколько десятков телефонов. Вполне возможно, что некоторые из них обновятся до российской версии не ранее сентября, но для Xiaomi в первую очередь важна китайская стабильная версия, поскольку именно этот рынок для неё является основным. На втором месте идёт индийская, а уж потом глобальная версия. Российская распространяется в рамках европейских рассылок и приходит к пользователям в последнюю очередь.

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Итак, сегодня стало известно об аппаратах третьей волны, их названиях и сроках выхода на них MIUI 12. Как видите – третья волна состоит из 17 смартфонов. Компания разношерстная и представлена смартфонами от 2018 до 2020 годов выпуска. Главный плюс что Xiaomi наконец вспомнила о бюджетниках: Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7 и Redmi 7A. Кроме того она обратила внимание на просьбы владельцев таких устаревших моделей, как: Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro и Redmi Note 5.

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Что до сроков, то китайская версия выйдет уже в августе. Она не будет отличаться стабильностью. Именно поэтому тестирование продлиться весь сентябрь. Предположительно, некоторые наиболее удачные версии прошивок начнут распространяться и раньше, но основная часть в европейском регионе отправится на аппараты пользователей только в октябре. На этот же срок запланирована российская версия для всех вышеперечисленных девайсов.