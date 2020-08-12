Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Redmi Note 7 стал настоящим откровением для рынка. До этого никто не подозревал, что можно выпустить смартфон с 4-мя Гб оперативной памяти, 64 Гб быстрым накопителем и 48 Мп камерой в одной из самых дешёвых ценовых категорий. Покупатели буквально сметали с полок новенькие Redmi Note 7, а Xiaomi рапортовала о всё новых рекордах. Особенно хорошо продажи пошли, когда на многих рынках цена на него опустилась ниже 200 долларов.

реклама

Казалось, уже ни один телефон не способен повторить бешеный успех семёрки. Однако новый Redmi Note 8 не только продолжил начинания своего предшественника, но и бойко подхватил планку бестселлера. Одной из самых популярных моделей этого лета по данным ЯндексМаркета стала продвинутая версия Redmi Note 8 Pro, которая имеет мощный процессор, увеличенное количество памяти и 64 Мп камеру.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Ясно, что среди наших читателей много владельцев этих аппаратов. Именно поэтому так важно донести до них информацию о скором выходе на данные устройства новой прошивки MIUI 12. Давайте начнём с хороших новостей: все 4 смартфона начали получать самую последнюю версию Android 10. Это неплохо, поскольку вместе с мобильной ОС пришли обновления безопасности, гарантирующие защиту от мошенников и взломов. Следующие данные будут представлены в виде кратких подпунктов:

Redmi Note 7 – имеет стабильный вариант с китайской прошивкой MIUI 12. Глобальная версия получила Android 10 на MIUI 11. Ожидается массовая рассылка на MIUI 12 к концу августа. Идёт правка ошибок в финальной версии.

реклама

Redmi Note 7 Pro – в Китае и Индии уже идёт медленная рассылка MIUI 12. Темпы не ускоряются. Это значит, что ошибки всё ещё есть. Предполагается, что к концу августа будет начата глобальная рассылка или отправка прошивки на доработку.

реклама

Redmi Note 8 – стабильная китайская версия появилась ещё в июле. Несмотря на это глобалка так и не была выпущена. Причины задержки не называются. Ранее сообщалось, что к концу августа начнётся рассылка европейской прошивки небольшому числу пользователей. Финальный вариант ожидается в сентябре.

реклама

Redmi Note 8 Pro – имеет финальную стабилку в Китае и Индии. Рассылка глобальной версии может начаться в любой момент. Смартфон получит обновление раньше других четырёх аппаратов.