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Сегодня появилась информация о том, когда популярные недорогие смартфоны Xiaomi 2019 года начнут получить глобальную прошивку MIUI 12. Это модели: Redmi Note 7/Pro и Redmi Note 8/Pro. Отметим, что некоторые из них только вышли из стадии бета-теста, а значит начнут получать стабильную рассылку не раньше конца августа. Что любопытно, есть телефоны 2018 года выпуска, которые не только вышли из стадии теста, но и уже имеют на борту окончательную версию MIUI 12. Среди счастливчиков три девайса: Mi 8 Lite, Redmi Note 5 и Redmi 6 Pro. Давайте изучим каждый из них в отдельности:

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Mi 8 Lite вышел в конце мая 2018 года и отличался качественным IPS-дисплеем с разрешением 1080р, неплохим по тем временам процессором Snapdragon 660, памятью 4/6 и 64/128 Гб, а также двойной камерой с главным 12 Мп модулем Sony IMX376. Данный смартфон до сих пор остаётся актуальным, хотя его фотографические возможности уступают самым бюджетным телефонам за 100 долларов.

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Redmi Note 5 вышел в марте 2018 года. Он получил дисплей размером 5.99 дюймов с разрешением 1080р, бюджетный процессор Snapdragon 636 и от 3 Гб медленной памяти с накопителем от 32 Гб. У него уже была двойная камера, но она откровенно пасовала перед Mi 8 Lite, поэтому сейчас вызывает смешанные чувства.

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Redmi 6 Pro стартовал на прилавки в начале лета 2018 года. Из всей тройки он представляет самую бюджетную линейку. Это значит, что он изначально уступал своим собратьям, но выигрывал у них по показателю цены, которая была в несколько раз меньше, чем у модели Mi 8 Lite.

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Все аппараты уже получили стабильную китайскую прошивку MIUI 12. Точных сроков появления глобалки и тем более российской версии пока нет.