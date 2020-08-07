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В последние дни информация о видеокартах NVIDIA следующего поколения появляется с завидной регулярностью. Если уж на то пошло: она в буквальном смысле льётся рекой. Только вчера мы узнали о том, что новая GeForce RTX 3080 Ti поступит в продажу 17 сентября, ранее появилась информация о прекращении выпуска RTX 2080 Ti и RTX 2070 Super. В конце концов, если вас интересуют предположительные характеристики этих видеокарт, то можно изучить наш большой материал, где собраны все актуальные сведения на данный момент.

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Хотя, вполне может быть, что NVIDIA готовит нам несколько сюрпризов. Так, в одной из последних утечек сообщалось, что флагман следующего поколения получит 16 Гб памяти, работающей на тактовой частоте 18 000 МГц. Сейчас же упоминается модель на 20 Гб с быстрой памятью GDDR6X. Это может значить, что эффективные рабочие частоты превысят 20 000 МГц и более.

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Подобные сведения отлично согласуются с утечками, которые мы уже видели в июне. Тогда для флагманской RTX 3090 было заявлено до 21 000 МГц, что должно стать настоящим рекордом. Вполне возможно, что в объектив попала именно эта модель, которую часто ассоциируют с так называемым Ampere Titan. Пока это только слухи, которые не нашли реального подтверждения, поскольку NVIDIA умело держит всю наиболее важную информацию в тайне.