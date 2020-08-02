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Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti дорожает. В некоторых регионах цена на неё поднялась до 1 700 долларов и продолжает расти. Подтянулись и менее производительные модели. Что любопытно, стоимость вырисовывается такая, что даже на старте продаж во время ажиотажного спроса было дешевле. Аналитики заявляют, что во всём снова виноваты майнеры. Всё это происходит на фоне остановки производственных линий серии RTX 2000. Эксперты стараются успокоить волнующихся, рассказывая, что идёт плановая очистка складов перед выходом новой линейки графических чипов на архитектуре Ampere. Что же, повлиять на цены мы никак не можем, давайте хотя бы изучим последние слухи о новых видеокартах.

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Если ничего не изменится, то флагманы новой линейки поступят в продажу в сентябре. Предположительно, NVIDIA выпустит небольшой объём дорогих референсных моделей, а уже ближе к октябрю партнёры компании начнут радовать нас разогнанными карточками. Первыми мы сможем увидеть GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3080. Видеокарты серии GeForce RTX 3070 немного задержатся, так же как и народная GeForce RTX 3060.

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Что до флагманов, то мы до сих пор не знаем, что собой представляет RTX 3090. Вполне возможно, что это и есть RTX 3080 Ti, но пока это большая тайна. А вот некоторую информацию о производительности этой карты мы уже получили. Так, на этой неделе RTX 3090 обошёл RTX 2080 Ti на целых 50% в популярном бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme. Не отстаёт и младшая версия – RTX 3080, которая в том же тесте показала на 35% большую производительность, чем текущий флагман.

Пока ни одной из этих видеокарт не удалось взять 10 000 в Time Spy Extreme. Судя по всему, эта оплошность будет исправлена с приходом разогнанных карт от партнёров. А вот с ценами пока неопределённость. Некоторые инсайдеры сообщают, что RTX 3070 и RTX 3070 Ti будут стоить 400 и 500 долларов соответственно, а вот народная RTX 3060 всего 300 долларов на старте. Правда ли это, пока не ясно.

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P.S. Таблицу с предполагаемыми техническими характеристиками можно изучить выше на изображении.