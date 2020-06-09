Технические характеристики всех флагманов NVIDIA слили в сеть до анонса – GeForce RTX 3090 получит 24 Гб памяти с частотой 21 000 МГц
Недавно мы видели масштабную утечку, которая демонстрирует дизайн видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080. Стоит отметить, что одна из самых быстрых карт семейства получила необычную систему отвода тепла, внушительные размеры и в целом очень удивила экспертов. Сегодня появились ещё более интригующие сведения, которые проливают свет на то, что будет собой представлять следующее поколение видеокарт RTX 3000-й серии.
Прежде всего отметим, что информация не окончательная поскольку каждая из моделей может как на старте таки в будущем получить вариант с приставкой «Super». Итак, линейка производительных видеокарт будет представлена тремя устройствами:
- GeForce RTX 3090
- GeForce RTX 3080 Ti
- GeForce RTX 3080
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- Наименее производительной окажется RTX 3080, которая получит 10 Гб скоростной памяти GDDR6X. Если ориентироваться на предыдущую утечку, то память будет работать на эффективной частоте 18 000 МГц.
- RTX 3080 Ti, судя по всему, займёт место флагмана и предложит 11 Гб памяти, работающей на 352-битной шине. Тактовая частота памяти не известна. Скорее всего, она не превысит 19 000 МГц, поскольку в линейке есть и старшая модель.
- RTX 3090 будет радовать тех, кто может себе позволить потратить на развлечения очень много денег. Карта получит 24 Гб памяти, работающей на скорости 21 000 МГц, что позволит ей обойти не только все модели от NVIDIA, но и самую быструю – AMD Radeon RX 6900 ХТ – Big Navi.
рекламаЦены, конечно же, не уточняются. Отметим, что энергопотребление флагманов также окажется выше всех разумных пределов. Если ориентироваться на предыдущую утечку, то RTX 3090 окажется в 2 раза быстрее производительной RTX 2080.
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