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NVIDIA медленно, но уверенно снимает с производства видеокарты текущего поколения. Первой подобной участи удостоилась флагманская GeForce RTX 2080 Ti. Следом был остановлен выпуск GeForce RTX 2070. Стоит ли ожидать подобного развития событий и в отношение младших графических чипов, неясно. Ситуация такова, что NVIDIA торопится. Необходимо распродать как можно большее количество продукции перед выходом нового поколения. Ранее инсайдеры указывали, что оно будет дешевле серии RTX 2000. Это значит, что, покупая видеокарту сейчас по завышенной цене пользователи в итоге проигрывают как в стоимости, так и в производительности.

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Точной информации на этот счёт нет, а вот о сроках начала продаж инсайдеры начали говорить всё громче. Первоначально слухи указывали на конец сентября. Сейчас же у нас есть более конкретная цифра. Есть мнение, что флагманская RTX 3080 Ti будет доступна для покупки начиная с 17 сентября. Это довольно неожиданно, поскольку мы даже не видели намёка на анонс видеокарт следующего поколения.

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Есть также информация и о младших моделях. Так, RTX 3070 попадёт на прилавки в октябре, а RTX 3060 в ноябре. Насколько производительными окажутся новые видеокарты, предстоит узнать из более правдоподобных утечек. Если инсайдерские сведения точны, то столь быстрый выход на рынок новых видеокарт NVIDIA можно объяснить только желанием снять сливки с энтузиастов, которые хотят получить наиболее быструю модель. Кроме того, есть мнение, что NVIDIA торопиться занять как можно большую часть рынка перед выходом Big Navi, которую AMD грозится выпустить уже несколько лет.