Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Неделю назад наши постоянные читатели могли ознакомиться с материалом о подорожании видеокарт NVIDIA. На тот момент речь шла только о наиболее дорогой GeForce RTX 2080 Ti, стоимость которой стала расти в нескольких странах. Данную тенденцию связывают как с активизацией майнеров, так и с тем фактом, что сама компания остановила производство высокопроизводительных чипов GeForce RTX. Ситуацию должна была спасти серия GeForce GTX. В частности, видеокарты GTX 1660 и GTX 1650-х серий. Похоже, что паника и уменьшение запасах на складах уже вступили в игру, отразившись на ценах не в лучшую сторону.

реклама

Итак, цена отгрузки младшей версии – RTX 2060 выросла на 10-15 долларов, а серии GTX 1660 на 5-8 долларов. На такое положение можно было бы отреагировать с юмором, однако здесь речь идёт об оптовых отгрузках. Это значит, что конечная стоимость возрастёт ещё больше. А ведь это цена без дополнительных спекулятивных накруток, которые обязательно появятся, когда положение усугубится.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Некоторые китайские производители уже заявили, что дополнительно увеличивают цену на свою продукцию на 5 долларов. Всё это относится только к первой неделя августа. Длительные контракты пока не пострадали. Аналитики полагают, что уже к середине августа вырастут цены на все доступные линейки NVIDIA. Насколько всё это повлияет на конечную стоимость, неясно. Единственное, что будет определять рыночную цену – это действия отдельных крупных ритейлеров.

Что любопытно, в последнее время наблюдается повышенный спрос на видеокарту GTX 1050 Ti. Ожидается, что в августе её продажи подрастут на 20%. Вот только старые бюджетники не вечны. Осталось надеяться, что следующее поколение NVIDIA RTX 3000-й серии выйдет в срок, иначе может наступить настоящий коллапс.