Началась вторая волна подорожания видеокарт NVIDIA – оптовая стоимость GeForce RTX 2060 поднялась на 15 долларов – растут цены на бюджетные модели
Неделю назад наши постоянные читатели могли ознакомиться с материалом о подорожании видеокарт NVIDIA. На тот момент речь шла только о наиболее дорогой GeForce RTX 2080 Ti, стоимость которой стала расти в нескольких странах. Данную тенденцию связывают как с активизацией майнеров, так и с тем фактом, что сама компания остановила производство высокопроизводительных чипов GeForce RTX. Ситуацию должна была спасти серия GeForce GTX. В частности, видеокарты GTX 1660 и GTX 1650-х серий. Похоже, что паника и уменьшение запасах на складах уже вступили в игру, отразившись на ценах не в лучшую сторону.
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Итак, цена отгрузки младшей версии – RTX 2060 выросла на 10-15 долларов, а серии GTX 1660 на 5-8 долларов. На такое положение можно было бы отреагировать с юмором, однако здесь речь идёт об оптовых отгрузках. Это значит, что конечная стоимость возрастёт ещё больше. А ведь это цена без дополнительных спекулятивных накруток, которые обязательно появятся, когда положение усугубится.
Некоторые китайские производители уже заявили, что дополнительно увеличивают цену на свою продукцию на 5 долларов. Всё это относится только к первой неделя августа. Длительные контракты пока не пострадали. Аналитики полагают, что уже к середине августа вырастут цены на все доступные линейки NVIDIA. Насколько всё это повлияет на конечную стоимость, неясно. Единственное, что будет определять рыночную цену – это действия отдельных крупных ритейлеров.
Что любопытно, в последнее время наблюдается повышенный спрос на видеокарту GTX 1050 Ti. Ожидается, что в августе её продажи подрастут на 20%. Вот только старые бюджетники не вечны. Осталось надеяться, что следующее поколение NVIDIA RTX 3000-й серии выйдет в срок, иначе может наступить настоящий коллапс.
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