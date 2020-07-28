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Наблюдается рекордное подорожание видеокарт NVIDIA – флагман GeForce RTX 2080 Ti уже стоит 1 700 долларов и выше

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В настоящее время самой быстрой видеокартой является NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Она никогда не отличалась демократической ценой, стартовав с отметки 1 200 долларов за референсную модель. Что любопытно, уже через несколько месяцев в продаже появились варианты от партнёров компании, которые стоили около 1 000 долларов. С момента выхода данной видеокарты уже прошло 2 года. казалось бы, уже давно нужно было снизить её стоимость, сделав покупку высокопроизводительных решений более реальной для широкого круга пользователей. Однако отсутствие конкуренции сделало падение цен ненужным, ведь уже много лет никто не посягал на главенство зелёных в сегменте премиальных решений.

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Совсем недавно стало известно, что NVIDIA занялась очисткой складов перед выходом следующего поколения видеокарт RTX 3000-й серии. Тогда ходили слухи, что это приведёт к подорожанию наиболее производительных моделей, ведь имнено они перестали производиться ещё в начале июля. Как оказалось, слухи даже близко не передавали того положения, которое сложится уже в конце июля. 

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Есть в продаже

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Начался дефицит быстрых видеокарт. Вполне вероятно, что NVIDIA задолго до остановки производства существенно снизила заказы на некоторые модели. В итоге цены взлетели до небес. Так, некоторые варианты GeForce RTX 2080 Ti уже стоят 1 700 долларов и продолжают расти. Что любопытно, в прайс-листах представлены и подорожавшие модели и те, которые продаются по прежним ценам. Вот только купить их невозможно. В связи с этим сообщается, что продажи NVIDIA в 3 квартале просядут на 30%. 

Нет в продаже

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Многие потенциальные покупатели и без того замерли в ожидании новых анонсов, а уж неожиданное подорожание точно не пойдёт на пользу их интересу к продукции NVIDIA. Единственная надежда на видеокарты семейства GTX 1600-й серии, которая продолжает выпускаться в прежних количествах. 

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