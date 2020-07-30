Стала известна настоящая причина рекордного подорожания видеокарт NVIDIA GeForce до 1 700 долларов
Несколько дней назад стало известно о рекордном подорожании производительных видеокарт GeForce RTX 2000-й серии. Как сообщалось, причина этого явления лежит в прекращении производства, о чём некоторое время заявила NVIDIA. Предположительно, на складах осталось слишком мало продукции. Кроме того, есть мнение, что производитель мог и раньше снизить заказ на выпуск новых чипов. Всё это негативно повлияло на цены некоторых видеокарт. Так, GeForce RTX 2080 Ti достигает 1 700 долларов. Вполне возможно, что это далеко не предел, ведь до выхода нового поколения ещё несколько месяцев по самым оптимистичным прогнозам.
реклама
Несмотря на логичность всего сказанного выше есть и другая причина подорожания видеокарт GeForce RTX. Эксперты заявляют, что, на самом деле, причина в майнинге. Сообщается, что постепенное подорожание криптовалют позволило более оптимистично смотреть на перспективы подобного вида заработка. Особенно тенденция стала заметна во второй половине июля, когда Биткоин начал возвращаться к росту, перевалив за отметку 10 000 долларов.
У многих людей на руках скопились немалые суммы. Что с ними делать, никто не знает. Главная задача: не потерять их, как это уже случалось раньше. В этом свете майнинг кажется отличным вложением. В конце концов, мало кто разбирается в ценах на видеокарты. Многие просто не в курсе, что ещё месяц назад такая модель стоила на 500 долларов дешевле. Они полагают, что, даже если им не удастся стать шахтёрами, видеокарту можно будет продать с небольшими потерями.
Что же, мы то с вами знаем, что скоро грядёт новое поколение видеокарт NVIDIA, которое разрушит все планы майнеров, поскольку старые дорогие карты будут никому не нужны.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила