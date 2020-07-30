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Несколько дней назад стало известно о рекордном подорожании производительных видеокарт GeForce RTX 2000-й серии. Как сообщалось, причина этого явления лежит в прекращении производства, о чём некоторое время заявила NVIDIA. Предположительно, на складах осталось слишком мало продукции. Кроме того, есть мнение, что производитель мог и раньше снизить заказ на выпуск новых чипов. Всё это негативно повлияло на цены некоторых видеокарт. Так, GeForce RTX 2080 Ti достигает 1 700 долларов. Вполне возможно, что это далеко не предел, ведь до выхода нового поколения ещё несколько месяцев по самым оптимистичным прогнозам.

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Несмотря на логичность всего сказанного выше есть и другая причина подорожания видеокарт GeForce RTX. Эксперты заявляют, что, на самом деле, причина в майнинге. Сообщается, что постепенное подорожание криптовалют позволило более оптимистично смотреть на перспективы подобного вида заработка. Особенно тенденция стала заметна во второй половине июля, когда Биткоин начал возвращаться к росту, перевалив за отметку 10 000 долларов.

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У многих людей на руках скопились немалые суммы. Что с ними делать, никто не знает. Главная задача: не потерять их, как это уже случалось раньше. В этом свете майнинг кажется отличным вложением. В конце концов, мало кто разбирается в ценах на видеокарты. Многие просто не в курсе, что ещё месяц назад такая модель стоила на 500 долларов дешевле. Они полагают, что, даже если им не удастся стать шахтёрами, видеокарту можно будет продать с небольшими потерями.

Что же, мы то с вами знаем, что скоро грядёт новое поколение видеокарт NVIDIA, которое разрушит все планы майнеров, поскольку старые дорогие карты будут никому не нужны.