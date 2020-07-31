NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась существенно быстрее GeForce RTX 2080 Ti в 3DMark Time Spy Extreme – данные инсайдера
Скорый дебют графических адаптеров NVIDIA GeForce RTX 30 стал катализатором появления всё большего количества слухов и «утечек» касательно уровня производительности и технических характеристик ещё не вышедших новинок: сегодня, благодаря известному по ряду «точных попаданий» инсайдеру под ником kopite7kimi, стало известно о достижениях одной из топовых моделей в одном из популярных тестовых пакетов.
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Источник изображения: Reddit, JDSP_
Если данные энтузиаста верны, то геймерская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 способна набрать около 8600 баллов в графическом подтесте бенчмарка 3DMark Time Spy Extreme, ощутимо обгоняя по данному показателю флагманскую видеокарту прошлого поколения в лице GeForce RTX 2080 Ti – прирост производительности новинки по сравнению с предшественницей составляет в среднем 23-32 %.
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Источник изображения: Twitter, kopite7kimi
Судя по имеющимся данным, «сердцем» видеоадаптера GeForce RTX 3080 станет графический чип с маркировкой GA102-200-KD-A1, оснащённый 4352 ядрами CUDA. Помимо этого, новинка получит 10 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X и 320-битную шину.
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Если сравнить результаты GeForce RTX 3080 в бенчмарке Time Spy Extreme с достижениями её «старшей сестры» в лице GeForce RTX 3090, то разрыв между флагманом и более «простой» моделью составляет около 16 %.
Естественно, подобного рода данные, хоть и являются достаточно интересными, однако таят в себе и «подводные камни», поэтому всецело им доверять не стоит.
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Стоит напомнить, что ряд «утечек» сообщает о скором дебюте потребительских видеокарт поколения Ampere: согласно оптимистичным прогнозам, данное событие может произойти уже в августе, в то время как более осторожные инсайдеры говорят о сентябрьском анонсе.
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