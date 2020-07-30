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Неумолимо приближающийся дебют потребительских графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 30 заставляет инсайдеров делиться с широкой общественностью всё более интересными фактами о новинках: так, сегодня два энтузиаста, скрывающиеся под никами KatCorgi и kopite7kimi, уже известные компьютерной общественности благодаря ряду публикаций касательно технических характеристик ряда графических продуктов, сообщают о небывалом уровне производительности одной из флагманских моделей.

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Источник изображения: TweakTown

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Если верить источникам, топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 сможет похвастаться небывалым приростом производительности по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti: по словам инсайдеров, новинка набирает около 10 000 очков в популярном бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme, в то время как её предшественница способна получить в среднем около 6500-7000 баллов.

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Источник изображения: Twitter, KatCorgi, kopite7kimi

Стоит напомнить, что, согласно ряду «утечек», в основу видеоадаптера GeForce RTX 3090 ляжет графический чип GA102-300 с архитектурой Ampere, имеющий в своём распоряжении 5248 активных ядер CUDA. Кроме того, новинке приписывают наличие 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц и 384-битной шиной, а также достаточно высокий уровень TBP — более 300 Вт.

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Несомненно, подобная информация достаточно занимательна, однако следует напомнить, что к подобного рода слухам необходимо относиться с известной долей скептицизма