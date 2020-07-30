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В ходе последнего квартального отчёта AMD поделилась любопытной информацией. По большей части это цифры, демонстрирующие отличные продажи. До победы над главным конкурентом ещё далеко, но красные не собираются бездействовать. Так, представитель компании заявил, что новое поколение Ryzen 4000 не просто скоро прибудет, но и способно действительно удивлять. Предположительно он имел в виду высокие тактовые частоты и IPC, который может повыситься до 20%.

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Не менее амбициозные планы AMD строит на 2021 год. Ранее уже сообщалось, что процессоры Ryzen 5000-й серии уже точно поступят в продажу в следующем году. Сегодня подоспели новые подробности и любопытные факты. Наиболее интересно то, что AMD уже имеет на руках инженерный вариант одного из первых процессоров Ryzen 5000-й серии. Судя по всему, до финальных экземпляров далеко.

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Согласно предварительным данным, 5-е поколение Ryzen появится во второй половине 2021 года. Это значит, что у производителя будет целый год на допиливание и улучшение возможностей как архитектуры Zen 4, так и самих чипов. Известно, что специально с этой целью AMD выкупила у TSMC огромные мощности 5-нм техпроцесса. Судя по всему, когда в 2021 году в продажу поступят 10-нм процессоры Intel, AMD выкатит 5-нм Ryzen 5000, которые получат поддержку новой перспективной памяти DDR 5 и совершенно новый сокет.