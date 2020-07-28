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На конец 2020 года намечен выпуск новых процессоров Ryzen 4000-й серии. На эту тему было столько спекуляций и различных слухов, что определить, где правда, а где ложь, не представляется возможным. Известно точно, что, благодаря архитектурным улучшениям и переходу на обновлённый 7-нм+ техпроцесс, удастся в значительной мере добиться повышения производительности в одноядерных задачах. В свою очередь это должно позитивно сказаться на игровом потенциале чипов AMD следующего поколения.

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В руках инсайдеров оказались новые слайды, на основе которых можно сделать любопытные выводы и подтвердить прежние гипотезы. Первое, что нужно знать – красные не планируют останавливаться и почивать на лаврах. В 2021 году точно будет выпущена новая серия процессоров Ryzen 5000-й серии по нормам 5-нм техпроцесса на новой архитектуре Zen 4. Судя по всему готовится мощный старт совершенно нового техпроцесса, поскольку ранее AMD выкупила у TSMC значительные мощности, на которых и будут выпускаться новые чипы.

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Не менее любопытная информация относительно видеокарт на архитектуре RDNA 3. Есть мнение, что AMD ещё не определилась, кто станет контрактным производителем Samsung или TSMC. Если учитывать сотрудничество между южнокорейской компанией и AMD в направлении интеграции GPU RDNA в CPU Exynos, то можно сделать вывод, что Samsung предоставит более выгодные условия для сотрудничества.