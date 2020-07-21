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Уже несколько лет фанаты AMD празднуют триумфальное возвращение красных в высшую лигу высокопроизводительных и игровых решений. На самом деле действительно серьёзной заявкой на лидерство стала только 3000-я серия Ryzen, позволившая компании не только закрепиться на всех важнейших рынках, но и обеспечить себе уверенный рост. Не так давно представители AMD подтвердили, что выпуск новых процессоров состоится в этом году. Сегодня же в ходе презентации нового поколения гибридных чипов Renoir было сделано ещё более интересное заявление.

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По словам исполнительного вице-президента по вычислительной технике и графике AMD – Рика Бергмана, несмотря на высокий потенциал уже представленных продуктов нас ждёт нечто действительно впечатляющее. Якобы всё самое лучшее AMD припасла на конец года, и мы даже не представляем, что нас ждёт. Напомним, согласно предварительным утечкам, ожидается прирост IPC в 20% по сравнению с текущим поколением. Непонятно, говорится ли это о настольных или о серверных процессорах. Также впереди нас ждёт 5000-я серия гибридных чипов, которые также построены на архитектуре Zen 3.

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Сам Рик Бергман сказал, что не имеет права говорить больше, но уже скоро сможет поделиться с нами новой информацией о грядущих процессорах Ryzen 4000-й серии Vermeer.