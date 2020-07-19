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Наиболее полная информация об игровой приставке PlayStation 5 – сроки выхода, цены в Европе и многое другое

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Текущее поколение игровых приставок окончательно закрепило майку лидера за Sony. На данный момент перевес в пользу японской корпорации превышает два раза. Это огромные цифры, в районе 50 миллионов единиц, доказывающие, что геймеров интересуют эксклюзивы и выбранный Sony подход к созданию игр. Некоторые аналитики не спешат делать преждевременных выводов, но уже сейчас можно сказать, что победа в следующем поколении окажется за PlayStation 5.

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Всё просто и закономерно. Как правило, большая часть игровых приставок продаётся посредством крупных ритейлеров, способных отгружать гигантские партии в сжатые сроки. Если изучить ассортимент магазинов Amazon в США и Европе, то становится ясно, что уровень доверия к японцам невероятно высок. Так, из 15 мест британского чарта Amazon Most Wished For (самые ожидаемые) 7 занимает продукция Sony,  связанная с консолью следующего поколения.

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Давайте некоторые из наиболее интересных деталей, касающихся самой ожидаемой приставки 2020 года. На старте ожидается выход двух моделей: версии с Blu-ray-приводом и так называемой Digital Edition. Согласно наиболее достоверным сведениям, первая будет реализовываться за 499 долларов или 449 евро. Вторая окажется лишена возможности чтения физических дисков, позволив сэкономить 100 долларов – 399 долларов и 349 евро соответственно. 

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О быстром SSD знают даже те, кто вообще не планирует покупать новую консоль. Так же как известно и о новой ОС, способной запускать игры ещё до того, как пользователь скачает их из сети. Сильной стороной приставки станет совместимость со всеми играми PlayStation 4. Это позволит получить доступ к любимым проектам без необходимости оставлять вторую приставку. Немного огорчают новости, что игры подорожают. Планируется, что игра ААА-уровня на выходе будет стоить 69 долларов (на 10 долларов дороже). Дополнительно указывается, что сами игры станут больше по размеру, значительно превысив 100 Гб уже через пару лет для большинства проектов. Настораживает и информация о том, что владельцы консоли не смогут получить доступ к полноценному геймингу на 4К@60fps, но это пока только слухи. 

Что до даты выхода, то она значится на 20 ноября по всему миру и на 14 ноября в Японии. Ранее появилась официальная информация, что Sony удвоила заказ на производство приставок до 10 миллионов, что означает только одно: японская корпорация уверена в правильности принятых решений и готова представить действительно заслуживающий внимания продукт. В этой ситуации единственным выходом для Microsoft может оказаться демпинг. Ранее указывалось, что цена на наиболее дешёвую версию Xbox Series X стартует с 200 долларов. 

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