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Если зайти в любой цифровой магазин с играми, то можно увидеть огромное разнообразие цен. Нам могут предложить проект годичной давности за 20 долларов, а могут попросить и 40. Бывает и такое, когда цена опускается и ниже, или держится на максимальном уровне годами. Причин у этого явления много и в текущем материале мы не будем их изучать. Суть проблемы в том, что так называемые игры ААА-уровня на выходе всегда стоят одинаково.

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Начиная с 2005 года стандартная цена за подобные проекты была зафиксирована на уровне 59.99 долларов. Положение дел не менялось годами. Разработчики давно говорят о повышении расходов. Сообщается, что за последние 15 лет стоимость создания игры ААА-уровня стала на 300% дороже. Спасают только высокие продажи, которые позволяют окупить бюджет за счёт новых геймеров. Однако, рост числа игроков не вечен, а получать сверхприбыль студии хотят уже сегодня или даже вчера.

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Как стало известно, игры для следующего поколения консолей будут стоить гораздо дороже. Сообщается о цене в 70 долларов для консолей Xbox Series X и PlayStation 5. Первым заявленным проектом с новой стоимостью стала игра NBA 2K21. По мнению экспертов, игры для ПК также подорожают. Что же, цены на приставки растут, кризис снижает доходы граждан, миллиардеры с каждым месяцем становятся всё богаче, а значит самое время поднять стоимость игр. Почему нет?