Игровая приставка PlayStation 5 может оказаться неспособна запускать новые игры в 4К@60fps
До выхода новой игровой приставки PlayStation 5 ещё много времени. Одним из эксклюзивов консоли станет игра Marvel's Spider-Man, которая расскажет о чернокожей версии Питера – Майлзе Моралезе. Если судить по недавнему мультфильму, то игра окажется действительно достойной и сможет расширить игровую вселенную за счёт новых героев и сюжетных линий.
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Недавно на Ютуб было загружено видео, которое позволит пролить свет на будущую игру. Судя по информации, игра была запущена на игровой приставке PlayStation 4 Pro с частотой кадров не более тридцати. О том, какое было разрешение, не указывается, но, вполне возможно, что оно также было не 4К, а, скорее всего, 1080р.
Видео было загружено на канал Digital Foundry. Перед этим оно подвиглось значительным манипуляциям экспертов канала. Одни из экспертов – Ричард Лидбеттер, рассказал, что для обработки ему потребовалось много времени, мощная видеокарта Titan RTX и процессор Intel Core i9-10900K. В итоге ему удалось увеличить качество картинки до 4К@60fps.
Эксперты полагают, что нет никаких подтверждений того, что новая консоль – PlayStation 5 будет способна тянуть столь продвинутые в технологическом плане игры в 4К@60fps. Вполне возможно, что дело ограничится плавающим разрешением, как это работает на текущем поколении игровых приставок.
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Будем надеться, что игровая консоль получит что-то наподобие технологии NVIDIA DLSS 2.0, что позволит увеличить как разрешение экрана, так и количество кадров в секунду. В любом случае у нас остаётся ПК, потратив на который несколько тысяч долларов можно смело запускать даже самые требовательные проекты в любом разрешении и на любых настройках графики.
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