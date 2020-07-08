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До выхода новой игровой приставки PlayStation 5 ещё много времени. Одним из эксклюзивов консоли станет игра Marvel's Spider-Man, которая расскажет о чернокожей версии Питера – Майлзе Моралезе. Если судить по недавнему мультфильму, то игра окажется действительно достойной и сможет расширить игровую вселенную за счёт новых героев и сюжетных линий.

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Недавно на Ютуб было загружено видео, которое позволит пролить свет на будущую игру. Судя по информации, игра была запущена на игровой приставке PlayStation 4 Pro с частотой кадров не более тридцати. О том, какое было разрешение, не указывается, но, вполне возможно, что оно также было не 4К, а, скорее всего, 1080р.

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Видео было загружено на канал Digital Foundry. Перед этим оно подвиглось значительным манипуляциям экспертов канала. Одни из экспертов – Ричард Лидбеттер, рассказал, что для обработки ему потребовалось много времени, мощная видеокарта Titan RTX и процессор Intel Core i9-10900K. В итоге ему удалось увеличить качество картинки до 4К@60fps.

Эксперты полагают, что нет никаких подтверждений того, что новая консоль – PlayStation 5 будет способна тянуть столь продвинутые в технологическом плане игры в 4К@60fps. Вполне возможно, что дело ограничится плавающим разрешением, как это работает на текущем поколении игровых приставок.

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Будем надеться, что игровая консоль получит что-то наподобие технологии NVIDIA DLSS 2.0, что позволит увеличить как разрешение экрана, так и количество кадров в секунду. В любом случае у нас остаётся ПК, потратив на который несколько тысяч долларов можно смело запускать даже самые требовательные проекты в любом разрешении и на любых настройках графики.