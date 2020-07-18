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Игры следующего поколения превысят размер в 100 Гб в несколько раз уже через пару лет

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Специально для игровых приставок следующего поколения готовится к выходу новых движок Unreal Engine 5. Ранее было представлено технодемо, которое выглядит просто потрясающе. Есть некоторые вопросы к реализации трассировки лучей, но для геймеров важен результат, а не то будут ли разработчики использовать шейдеры или другую доступную возможность. 

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Недавно один из разработчиков игр для новых консолей поделился интересной информацией, поведав об особенностях технологии Nanite. По его словам, уже скоро она приведёт к тому что в играх удастся реализовать огромное количество высокодетализированных объектов. Всё это значительно усложнит физику в итоге сказавшись на размере самих игр. По его мнению, шокировавшая геймеров своим размером Call of Duty: Modern Warfare, вскоре перестанет казаться впечатляющей. 

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Игры медленно подбираются к 100 Гб последние несколько лет. Unreal Engine 5 может увеличить их размер в разы. Точных данных разработчик приводить не стал, заявив, что возможности, которые открываются перед программистами, поистине огромны, уточнив, что ожидается стремительный рост размеров игр ААА-уровня. Уже скоро реальностью станут бескрайние миры, наполненные детализированными объектами; 8К текстуры и завораживающие пейзажи с живыми персонажами, мимика которых будет казаться ничуть не хуже той, что мы видим в реальности. 


Нам остаётся надеяться, что размер вырастет не в несколько раз, ведь в таком случае ещё недавно казавшиеся вместительными SSD на 1 Тб придётся заменить на более ёмкие. 

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warmuza
23:26
Я должен быть полностью автономен на случай, если Главный дёрнет рубильник.
Игры следующего поколения превысят размер в 100 Гб в несколько раз уже через пару лет
Keltis
23:25
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