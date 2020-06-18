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Как знают наши постоянные читатели, количество проданных игровых приставок PlayStation 4 в несколько раз превышает достижения Xbox One. Такое положение объясняется как невнятным стартом, так и отсутствием эксклюзивов, с которыми первые несколько лет у консоли от Microsoft были серьёзные проблемы. Софтверный гигант не мог не сделать нужных выводов. Судя по всему, нас ждёт крайне низкие цены на приставки следующего поколения.

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В новой утечке сообщается о выходе сразу двух версий: Xbox Series X и Xbox Series S (конкретных названий пока нет). Первая получит стандартную начинку с накопителем на 1 Тб, а также приводом для чтения дисков. Вторая станет точной копией с некоторыми отличиями в дизайне и полным отказом от физических носителей. Эта информация не нова, однако ранее у нас не было стоимости каждой из двух моделей.

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Итак, первая будет стоить 400 долларов, а вторая – всего 200. Это действительно невероятная цена, учитывая тот факт, что ожидаемая стоимость PlayStation 5 стартует с 500 долларов. Sony явно придётся туго. В руках Microsoft сосредоточены огромные денежные потоки, благодаря чему компания способна субсидировать продажи игровых приставок несколько лет, зарабатывая только на продаже игр и прав на рекламу.