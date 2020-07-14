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Известный инсайдер раскрыл точную цену и дату начала продаж игровой приставки Sony PlayStation 5

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За последний год в сети появилось огромное количество инсайдерской информации об игровой приставке PlayStation 5. Чаще всего это порождает путаницу в головах наших читателей, которые уже не знают, как будет выглядеть самая ожидаемая консоль 2020 года, какие у неё будут характеристики и выйдет ли она вообще. Сегодня у нас очередной слух, полученный от известного инсайдера. 

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В Твиттере пользователя с ником @_TomHenderson_ появилась информация о том, что продажи игровой приставки PlayStation 5 по всему миру начнутся 20 ноября. Отметим, что это отлично согласуется с предыдущими утечками, а значит информация вполне может быть верной. Также инсайдер добавил, что в Японии консоль появится на неделю раньше, что несомненно порадует местных фанатов компании Sony. 

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Что до цены, то @_TomHenderson_ уточнил долларовую цену – 499 долларов, а также указал, что в Европе она будет продаваться за 449 евро. Что же, цены также согласуются с оптимистичными прогнозами, которые мы могли наблюдать ранее. Так это или нет, мы узнаем ближе к официальному анонсу. Пока же можно лишь перечитывать инсайдерские сводки, поскольку японская корпорация продолжает хранить молчание. 

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