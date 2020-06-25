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Миллионы фанатов компании AMD ждали выхода обновлённой линейки процессоров Ryzen Matisse Refresh. Сообщалось, что они получат повышенные тактовые частоты и будут гораздо лучше поддаваться разгону. Это должно было позволить им догнать процессоры Intel в играх, где отставание между компаниями заметно больше всего. Наиболее производительным представителем линейки стал 12-ядерный Ryzen 9 3900 XT.

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Именно этот процессор сразился в популярном тесте UserBenchmark с новым представителем линейки Intel – 4-ядерным Core i3-10320. Результаты можно увидеть на изображениях ниже. Что любопытно, без хороших новостей не обошлось. Так, стандартная модель Ryzen 9 3900 X пребывает в данном бенчмарке на 42 месте, в то время как обновлённый Ryzen 9 3900 XТ сумел пробиться на 28 строчку. Это действительно выдающееся достижение.

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Отметим, что на 1 месте находится 10-ядерный Intel Core i9-10900K. Второй участник сравнения удостоился 24 позиции. Здесь важно понимать, что методика UserBenchmark отличается от традиционных сравнительных тестов, поскольку начисляет значительно больше баллов за одноядерность, практически не замечая многоядерный потенциал. В такой ситуации нам остаётся или игнорировать подобные результаты, либо ждать выхода настольных процессоров Ryzen 4000-й серии, которые, по слухам, смогут навязать конкурентную борьбу синим и на этом направлении.