Настольные процессоры AMD Ryzen 5000 с поддержкой DDR 5 и 5-нм техпроцесса не появятся до 2022 года
До конца текущего года должны выйти несколько линеек процессоров Ryzen. В первую очередь это будут настольные гибридные чипы Ryzen 4000-й серии – Renoir. Они принесут высокую производительность в настольный сегмент одновременно с быстрой интегрированной графикой. Согласно слухам, первые несколько месяцев они могут быть доступны только ОЕМ-производителям. Кроме того, ожидается выход полноценных настольных процессоров Ryzen 4000-й серии – Vermeer. О том, что они получат высокую производительность, знают все наши читатели, поэтому только обозначим их выход в конце 2020 года.
Сегодня в сеть утекла дорожная карта процессоров AMD на ближайшие два года. Как ни странно, 5-нм Ryzen 5000 на новой архитектуре Zen 4 до 2022 года не выйдет. Это выглядит действительно необычно, ведь руководство AMD уверяло, что они появятся на полках магазинов в 2021 году. Возможно, планы были пересмотрены. Напомним, процессоры Ryzen 5000-й серии первыми получат новый сокет, поддержку памяти DDR 5 и будут выполнены по нормам 5-нм техпроцесса.
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На этой неделе Intel выпустила новую линейку Core 10-го поколения. Прорыва не случилось. Мало того, следующее поколение получит тот же 14-нм техпроцесс и появится не раньше 2021 года. В таких условиях выпускать новое поколение может быть не лучшей идеей, ведь даже текущие чипы гораздо быстрее конкурентов из синего лагеря. Если учитывать, что Ryzen 4000-й серии позволят поднять IPC на 20%, уменьшив разрыв в играх, то логика AMD становится вполне ясна. На данный момент всё это на уровне слухов, однако источник слишком точный, чтобы закрывать на них глаза.
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