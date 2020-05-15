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В конце текущего месяца ожидается начало продаж настольных процессоров Intel Core 10-го поколения, которые смогут похвастать увеличенными тактовыми частотами и многопоточностью во всей линейке. Это позволит достичь ещё более внушительных результатов в играх, повысив возможности новых чипов в рабочих нагрузках за счёт функции Hyper-threading. Какое-то время соперничать с ними будут настольные процессоры AMD Ryzen 3000-й серии, которые находятся на рынке более полугода. Однако на смену им уже идёт новое поколение Ryzen 4000-й серии. Как сообщают источники, нас ожидает очень большой прирост производительности по сравнению с текущим поколением.

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Согласно слухам , новая архитектура Zen 3 оказалась крайне эффективной. Если ранее предполагалось, что она сможет достичь 10-15% IPC по сравнению с текущим поколением, то сейчас речь идёт о невероятных 20%. Напомним, благодаря переходу на новый техпроцесс и архитектуру Zen 2, текущее поколение Ryzen 3000 получило увеличенный IPC до 15%. Если слухи верны, то процессоры AMD Ryzen 4000 – Vermeer смогут не только стать гораздо быстрее, но и обойти Intel в игровых дисциплинах.

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Немаловажно и то, что это позволит AMD выпустить не только мощные настольные решения, но и высокопроизводительные для энтузиастов, а также серверные. По мнению экспертов, это поможет компании занять значительную часть рынка, которая приносит огромную прибыль. Пока точных сроков выхода процессоров Ryzen 4000 нет. Ориентировочно это случится не позднее 4 квартала текущего года.