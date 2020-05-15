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Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх

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В конце текущего месяца ожидается начало продаж настольных процессоров Intel Core 10-го поколения, которые смогут похвастать увеличенными тактовыми частотами и многопоточностью во всей линейке. Это позволит достичь ещё более внушительных результатов в играх, повысив возможности новых чипов в рабочих нагрузках за счёт функции Hyper-threading. Какое-то время  соперничать с ними будут настольные процессоры AMD Ryzen 3000-й серии, которые находятся на рынке более полугода. Однако на смену им уже идёт новое поколение Ryzen 4000-й серии. Как сообщают источники, нас ожидает очень большой прирост производительности по сравнению с текущим поколением. 

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Согласно слухам, новая архитектура Zen 3 оказалась крайне эффективной. Если ранее предполагалось, что она сможет достичь 10-15% IPC по сравнению с текущим поколением, то сейчас речь идёт о невероятных 20%. Напомним, благодаря переходу на новый техпроцесс и архитектуру Zen 2, текущее поколение Ryzen 3000 получило увеличенный IPC до 15%. Если слухи верны, то процессоры AMD Ryzen 4000 – Vermeer смогут не только стать гораздо быстрее, но и обойти Intel в игровых дисциплинах.  

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Немаловажно и то, что это позволит AMD выпустить не только мощные настольные решения, но и высокопроизводительные для энтузиастов, а также серверные. По мнению экспертов, это поможет компании занять значительную часть рынка, которая приносит огромную прибыль. Пока точных сроков выхода процессоров Ryzen 4000 нет. Ориентировочно это случится не позднее 4 квартала текущего года. 

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Сейчас обсуждают

enzolas
13:10
Это конечно хорошо, что активно использующие многопоток люди почувствовали разницу при переходе с 4-х ядер на 8, но какое это отношение имеет к IPC?
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
warmuza
13:07
Экономика летит в ад, скоро жрать друг друга будем, зато игоры приносят миллиардики.
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Keltis
13:07
Как на счет, что они могли бы конкурировать в качестве платформы или лаунчера, за пределами соц сети и площадки модификаций?
Civilization VI может стать следующей бесплатной игрой в Epic Games Store, а общая сумма ближайших бесплатных раздач может превысить 10000 рублей
Inttz
13:07
Что это за работники,которые всё это время работали на 4-х ядрах?автослесари?
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
8k_480Hz
13:06
10000 цифру вам быстро посчитает почти любой комп, к тому же есть базы с миллионами знакой, которые наверняка гуглятся. Так что вам нужно пару ноликов поприбавить.
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
Дмитрий Садов
13:06
а в чем разница? если в тот же сокет воткнешь а оно не работает))
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 получат прирост IPC не менее 20%, а также смогут обойти новые процессоры Intel в играх
Keltis
13:06
Это работает не так ) а вот так: Я всю жизнь придерживался принципа меньше лаунчеров = лучше, и до последнего терпел, и даже не покупал The Outer Worlds и ждал его в стиме. Но простите, мимо GTA V про...
Civilization VI может стать следующей бесплатной игрой в Epic Games Store, а общая сумма ближайших бесплатных раздач может превысить 10000 рублей
John Shepard
13:05
так то яички это яйца, а первичные половые признаки у мужчин - тестикулы
Вычислительная мощность AMD Zen 3 превышает заявленную — сообщают производители компьютерной техники
Farid Kovalenko
13:02
Хз, я рдр2 купил на 15 баксов дешевле чем в стиме, киберпук куплю.
Тремя следующими бесплатными играми в EGS могут оказаться Civilization 6, Borderlands The Handsome Collection и ARK Survival Evolved
Shinkirou
13:02
ну наконец-то я получу фепеэс как у интела. а нет, не получу
Вычислительная мощность AMD Zen 3 превышает заявленную — сообщают производители компьютерной техники
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