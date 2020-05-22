Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии Renoir не поступят в свободную продажу и станут эксклюзивом для ОЕМ-производителей
Ранние утечки настольных гибридных процессоров Ryzen 4000-й серии Renoir прочили им высокую производительность. Так, 8-ядерный Ryzen 7 4700G способен соперничать с настольным 8-ядерным Ryzen 7 3700X. Многие потенциальные покупатели уже надеялись получить быстрый процессор вместе с интегрированной графикой, как вдруг выяснилось, что в планы AMD не входит свободный доступ к данным чипам со стороны обычных покупателей.
Предположительно, сделано это для того, чтобы не создавать конкуренции между разными линейками процессоров собственного производства. Мало того, есть большая вероятность, что AMD снова может столкнуться с нехваткой производственных мощностей. Это вызовет дефицит, не позволив охватить достаточную часть рынка.
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Эксперты полагают, что такое поведение несомненно вызовет негативную реакцию сообщества. Если вспомнить то, как красные стараются угодить своим потенциальным покупателям (когда было принято решение вернуть возможность установки процессоров Ryzen 4000-й серии на материнские платы В450 и Х470), то вырисовывается следующая ситуация: AMD прислушается к требованиям потенциальных покупателей и выпустит на рынок гибридные процессоры, но случится это через несколько месяцев после официальных продаж. Это позволит успокоить недовольных и решить проблему с поставками и ОЕМ-производителями.
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