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Ранние утечки настольных гибридных процессоров Ryzen 4000-й серии Renoir прочили им высокую производительность. Так, 8-ядерный Ryzen 7 4700G способен соперничать с настольным 8-ядерным Ryzen 7 3700X. Многие потенциальные покупатели уже надеялись получить быстрый процессор вместе с интегрированной графикой, как вдруг выяснилось, что в планы AMD не входит свободный доступ к данным чипам со стороны обычных покупателей.

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Предположительно, сделано это для того, чтобы не создавать конкуренции между разными линейками процессоров собственного производства. Мало того, есть большая вероятность, что AMD снова может столкнуться с нехваткой производственных мощностей. Это вызовет дефицит, не позволив охватить достаточную часть рынка.

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Эксперты полагают, что такое поведение несомненно вызовет негативную реакцию сообщества. Если вспомнить то, как красные стараются угодить своим потенциальным покупателям (когда было принято решение вернуть возможность установки процессоров Ryzen 4000-й серии на материнские платы В450 и Х470), то вырисовывается следующая ситуация: AMD прислушается к требованиям потенциальных покупателей и выпустит на рынок гибридные процессоры, но случится это через несколько месяцев после официальных продаж. Это позволит успокоить недовольных и решить проблему с поставками и ОЕМ-производителями.