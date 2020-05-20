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10-е поколение настольных процессоров Intel Core поступило в продажу. Среди главных козырей новых чипов – 10-ядерный флагман Core i9-10900K, повышенные тактовые частоты и режим многопоточности даже на бюджетных моделях. Одновременно с этим было снято эмбарго на публикацию тестов. Среди большого количества вариантов мы выбрали результаты экспертов Wccftech, которые показались нам наиболее актуальными и отражающими реальное положение вещей.

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Отметим, что перед нами не только тестирование 10-ядерного Core i9-10900K, но и 8-ядерного Core i7-10700K и 6-ядерного Core i5-10600K. Тесты представлены по игровым и рабочим дисциплинам. Выводы будут сделаны по каждому пункту отдельно. Слабых сторон в тесте нет, поскольку была задействована наиболее производительная видеокарта – GeForce RTX 2080 Ti. Кроме перечисленных выше процессоров в тестировании приняли участие и модели предыдущих поколений, а также соперники из команды AMD. Представлены результаты в разрешении 2К.

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Несмотря на предположения, игровая производитель нового 10-ядерного Core i9-10900K оказалась разочаровывающей. Можно ли назвать прирост нескольких fps прорывом? Однозначно нет. Отрыв от флагмана 9-го поколения – Core i9-9900K не превышает несколько кадров в секунду, которые не будут заметны в реальных нагрузках. В этой ситуации интересно смотрится Core i5-10600K, который практически не уступает флагману 9-го поколения, однако имеет гораздо менее высокий ценник.

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Что до синтетических тестов, то 10-ядерный монстр также продемонстрировал разочаровывающие результаты. Он с лёгкостью обходит 8-ядерный Ryzen 7 3700Х, но между ними почти 2-кратный разрыв в цене, не говоря о возможности снижать цены у AMD, поскольку красные чипы в продаже уже более полугода.

Не меньше вопросов к TDP новых процессоров. Для достижения высоких тактовых частот придётся купить мощный кулер, в случае же 10-ядерного Core i9-10900K это должна быть система жидкостного охлаждения. Самое последнее – это цены. Первые партии раскупят фанаты и блогеры. Насколько хорошими будут следующие продажи, неизвестно, однако даже при достижении рекомендованных цен красные выглядят гораздо предпочтительнее. Больше информации читайте в оригинальном материале.