Глава игрового подразделения AMD рассказал о новых технологиях и запуске процессоров Ryzen Renoir 4000-й серии
В 2019 году после 25 лет работы в компании Dell Inc, в AMD перешёл глава игрового направления Alienware – Фрэнк Азор. Он занял пост главы игрового подразделения AMD, где должен был помочь компании увеличить производительность систем на базе процессоров Ryzen и видеокарт Radeon. После первого года работы он дал интервью, в котором рассказал, о новых процессорах Ryzen Renoir 4000-й серии, Smart Shift и загадочной «AMD Advantage».
Прежде всего давайте разберёмся с последним термином. По словам Френка, AMD – единственная компания, которая представлена во всех сегментах игрового оборудования. Это даёт неоспоримые преимущества, позволяя унифицировать технологии, что должно помощь красным получить ещё большую часть рынка. Это и есть «AMD Advantage».
рекламаТакже Френк поделился опытом запуска новых гибридных процессоров Renoir. По его словам, новые продукты позволят AMD принести недорогие воспроизводительные продукты в массовый сегмент. На вопрос журналиста он дополнительно пояснил, почему вместо GPU Navi в новых гибридных чипах использовалась Vega. Как оказалось, их разработка началась задолго до его прихода и даже раньше, чем архитектура RDNA была готова интегрироваться в единый чип. Несмотря на это, только при переходе на новый техпроцесс удалось получить +32% производительности графики.
рекламаОднако, самым большим своим достижением он считает появление технологии SmartShift. Это умный алгоритм, который умеет перераспределять ресурсы системы таким образом, что, когда требуется быстродействие – более активен процессор, а когда запускается игра – приоритет отдаётся графическому чипу. Это позволило увеличить игровую производительность на 14% только благодаря одному лишь ПО. Кстати, именно на такой технологии основано распределение ресурсов в игровой консоли PlayStation 5. По словам Френка, ожидать невероятных результатов PlayStation 5 на обычных ноутбуках не стоит, поскольку консоли имеют только одно предназначение, а ПК представляют собой универсальные рабочие станции. С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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