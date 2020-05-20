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Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 могут получить не менее 8 ядер и высокие тактовые частоты

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Выход процессоров Ryzen 4000-й серии на архитектуре Zen 3 запланирован на конец 2020 года. Согласно слухам, они позволят увеличить IPC до 20%, что станет очень большим скачком наряду с оптимизацией и микроархитектурными улучшениями. Сегодня появились ещё более интересные сведения, которые раскрывают планы на новую линейку Vermeer.

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Источники утверждают, что один из флагманских чипов получит 16 ядер, которые будут работать на тактовой частоте 4.6 ГГц в режиме буста. Это ниже, чем могут предложить новые процессоры Intel Core 10-го поколения, однако здесь важно понимать, что перед нами инженерный вариант, а значит тактовые частоты могут ещё подрасти. Кроме того, его штатная тактовая частота уже сейчас выше, чем у текущего флагмана Ryzen 9 3950X и составляет 3.7 ГГц. 

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Не менее интересно и то, что в перечне находятся только 8-ядерные и 16-ядерные процессоры. Значит ли это, что AMD отказалась от 6-ядернников? Или мене производительные модели пока нигде не засветились. Возможны оба варианта. Если предположить, что 6-ядерный Ryzen 5 4600 получит 8 ядер, то это может снова поднять производительность чипов на новый уровень, позволив ускорить переход приложений и игр на поддержку большого количества ядер. 

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Сергей Михалкин
15:11
Т.е варианты 1600 -> 3600 / 2600 -> 4600 - вообще не рассматриваются ? ))
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 могут получить не менее 8 ядер и высокие тактовые частоты
slKvEn
15:11
PS 5 "The GPU is a customized system-on-a-chip (SoC) based on AMD's RDNA 2, featuring 36 compute units running at a variable frequency, capped at 2.23 GHz, and capable of 10.28 TFLOPS."
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 могут получить не менее 8 ядер и высокие тактовые частоты
enzolas
15:11
Это же замечательно! Срочно пришлите nVidia письмо, пусть используют его вместо EPYC.
Названы причины, по которым NVIDIA предпочла процессоры AMD EPIC решениям от Intel в своём суперкомпьютере DGX A100
Когтехват
15:10
На 35 гигов изменений там нет конечно. А так плюсы: мыла (бич оригинала) нет совсем тени в разы лучше освещение в разы лучше Из минусов: прибавилось графических багов конечно на 1080P чтобы на ульт...
Журналисты сравнили графику ремастера Mafia II с оригиналом
enzolas
15:10
Ну так что мешало Интелу на 10 нм положить чип? Ничего. А АМД смогли на 14 потом на 12 и далее на 7 переложить. Да создают пластины они не сами, но компоновка и разработка то их.
Названы причины, по которым NVIDIA предпочла процессоры AMD EPIC решениям от Intel в своём суперкомпьютере DGX A100
McArcher
15:10
>Сжечь прилюдно процессор Интел и материнскую плату? Покакать квадратом по периметру материнской платы и два раза сказать "Ку".
Пути назад не будет: поддержка AMD Zen 3 потребует некоторых жертв
Алексей
15:10
4х канал дает ровно 0 в большинстве приложений
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
Дмитрий Рапкин
15:10
Есть шанс что с 4-ой попытки таки догонит Intel в играх )))
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 могут получить не менее 8 ядер и высокие тактовые частоты
Олег Анетько
15:10
хм... лет 7 назад был RISC проц с 144 ядрами. Я уже не говорю о Xeon Phi.
Названы причины, по которым NVIDIA предпочла процессоры AMD EPIC решениям от Intel в своём суперкомпьютере DGX A100
Max Payne
15:09
Слыхал что материнки можно шить без процессора? А про программаторы?
Пути назад не будет: поддержка AMD Zen 3 потребует некоторых жертв
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