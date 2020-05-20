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Выход процессоров Ryzen 4000-й серии на архитектуре Zen 3 запланирован на конец 2020 года. Согласно слухам, они позволят увеличить IPC до 20%, что станет очень большим скачком наряду с оптимизацией и микроархитектурными улучшениями. Сегодня появились ещё более интересные сведения, которые раскрывают планы на новую линейку Vermeer.

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Источники утверждают, что один из флагманских чипов получит 16 ядер, которые будут работать на тактовой частоте 4.6 ГГц в режиме буста. Это ниже, чем могут предложить новые процессоры Intel Core 10-го поколения, однако здесь важно понимать, что перед нами инженерный вариант, а значит тактовые частоты могут ещё подрасти. Кроме того, его штатная тактовая частота уже сейчас выше, чем у текущего флагмана Ryzen 9 3950X и составляет 3.7 ГГц.

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Не менее интересно и то, что в перечне находятся только 8-ядерные и 16-ядерные процессоры. Значит ли это, что AMD отказалась от 6-ядернников? Или мене производительные модели пока нигде не засветились. Возможны оба варианта. Если предположить, что 6-ядерный Ryzen 5 4600 получит 8 ядер, то это может снова поднять производительность чипов на новый уровень, позволив ускорить переход приложений и игр на поддержку большого количества ядер.