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6-ядерный AMD Ryzen 5 3600 подешевел до 170-ти долларов – стартовал большой ценопад на процессоры AMD

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Вчера вечером стало известно, что некоторые ритейлеры снизили цены на 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X до 410 долларов. Произошло это на фоне анонса новой линейки Intel Core 10-го поколения. Повлияет ли это на итоговые продажи, пока неясно, но тот факт, что данное предложении гораздо интереснее 10-ядерного Core i9-10900K за 600 долларов, не вызывает сомнений. Как оказалось, парад скидок только начался.

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Вслед за флагманским Ryzen 9 3900X упал в цене и геймерский бестселлер – 6-ядерный AMD Ryzen 5 3600. Нужно отметить, что это один из самых популярных процессоров, который за свою цену в 200 долларов способен обеспечить высокую производительность в играх. Отметим, что он неплохо справляется с рабочими задачами и оснащён функцией многопоточности. 

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Сегодня на площадке Amazon данный чип подешевел до 170-ти долларов. Фактически падение составило 30 долларов, или 13% от недавней цены. Никаких других подарков к этому процессу не дают, но и без них он способен заинтересовать десятки тысяч геймеров. Одновременно проходит распродажа и более продвинутой версии с приставкой «Х» (AMD Ryzen 5 3600X), которая позволяет достигать повышенных тактовых частот, но стоит не 50 долларов дороже. 

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6-ядерный AMD Ryzen 5 3600 подешевел до 170-ти долларов – стартовал большой ценопад на процессоры AMD
Сережка Петров
23:01
угу
6-ядерный AMD Ryzen 5 3600 подешевел до 170-ти долларов – стартовал большой ценопад на процессоры AMD
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