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Сегодня начались официальные продажи новых процессоров Intel Core 10-го поколения. Составить своё впечатление о них вы можете в нашем материале. Кроме того, можно познакомиться с первыми ценами, которые установились на некоторые модели в европейской рознице и американских интернет-магазинах. Если коротко, то никакого прорыва не случилось. Между тем прежде чем получить доступ к новому поколению чипов от Intel, придётся купить ещё и материнскую плату для сокета LGA1200.

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Пока первые покупатели бросились тестировать свои дорогие покупки, экономные и бережливые всегда ориентируются на лучшие цены. Именно для них Amazon устраивает большую распродажу. Сегодня производительный 12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов. Итоговая цена составила 410 долларов, что является одной из самых низких цен за долгое время.

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Напомним, что для этого процессора не потребуется дорогая материнская плата, поскольку он без проблем заработает на недорогих чипах даже 300-й серии. Выше для сравнения мы предлагаем вам посмотреть несколько скриншотов, убедившись, что за свою цену в 410 долларов он практически не уступает 10-ядерному Core i9-10900K в играх и значительно превосходит его в синтетических тестах. Кстати, даже с доставкой он всё равно обойдётся дешевле, чем в отечественных магазинах.