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Слухи о скором выходе процессорв Intel Core 10-го поколения курсируют уже по меньшей мере полгода. Синие долго выбирали оптимальную дату анонса и начала продаж. Дата то и дело менялась (по крайней мере в утечках), а желающих обновить систему становилось всё больше. Сегодня процессоры Intel Core 10-го поколения поступили в продажу. Эмбарго на тесты снято, и все желающие смогут купить себе самый быстрый игровой 10-ядерный чип.

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Как оказалось, цены довольно щадящие. И это несмотря на нехорошие слухи, которые сообщали, что новинки поступят в продажу чуть ли не в 2 раза дороже, чем обещала Intel. Давайте изучим ценообразование в США.

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10-ядерный Core i9-10900K продавали утром за 529 долларов. Core i7-10700K можно было взять за скромную оплату в 409 долларов. Core i5-10400 почти достиг рекомендованной цены и продавался за 195 долларов (цены без учёта налогов на Newegg). На европейских площадках не всё так радужно. Цена на Core i9-10900K стартует с 589 евро, Core i9-10900KF оценён в 549 евро, Core i7-10700K получил цену в 449 евро, Core i5-10600K немногим меньше 310 евро, а Core i5-10400F был в доступности по 183 евро (с учётом налогов).

Одновременно с этим стартовали продажи материнских плат под новый сокет LGA1200. Данных о количестве проданных экземпляров пока нет, но на многих площадках флагманских моделей уже нет. Лучше всего расходятся именно 10-ядерный чипы. Видимо, геймеры долго ждали их выхода и готовы купить самый быстрый процессор для игр на Земле за любую сумму.