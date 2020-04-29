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Насколько дней назад мы писали, что большой анонс новой архитектуры NVIDIA Ampere состоится 14 мая. Судя по всему, вместе с архитектурой будут представлены флагманские видеокарты. По крайней мере, новые слухи упорно подтверждают данную информацию.

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Согласно отчёту China Times, NVIDIA уже сообщила крупным производителям видеокарт о сроках появления нового поколения GeForce RTX 3000. Кроме этого, им было порекомендовано очистить склады от запасов текущего поколения флагманских карт. В отчёте упоминаются Asus и MSI, а также крупные ОЕМ-производители из Китая (например, Gigabyte). Под горячую руку попадут следующие модели: RTX 2080 и RTX 2070 (включая версии Super).

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Одновременно с этим указывается, что новые видеокарты RTX 3000 прибудут в третьем квартале 2020 года. Первыми и стоит ждать RTX 3070 и RTX 3080 (возможно, версию с приставкой «Ti»). Эксперты полагают, что эти компании (и не только эти) очень скоро начнут распродажи флагманских видеокарт. В данный момент рано говорить о величине скидок, а также о том, когда они стартуют. Ясно, что другим способом склады не очистить, а значит уже скоро у многих геймеров появится отличный шанс купить себе видеокарту-мечты по скромной цене.