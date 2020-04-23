Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA и AMD готовятся к массовому производству видеокарт нового поколения – NVIDIA Ampere и AMD Big Navi прибудут в 2020 году

для раздела Блоги
2
-13 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
RTX 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Чаще всего мы можем оперировать исключительно слухами и утечками. Это снижает достоверность данных, но повышает их разнообразие. К сожалению, другого пути нет. Производители делятся информацией только тогда, когда считают нужным. Однако сегодня у нас крайне полезная и очень конкретная информация из первых рук.

реклама

Общеизвестный факт: Apple имеет прерогативу на выкуп дополнительных мощностей для своих процессоров Bionic. Единственным, кто способен обеспечить этой компании самые современные технологии, является тайваньский контрактный производитель TSMC. Очень скоро начнётся массовое производство чипов следующего поколения для Apple на основе 5-нм техпроцесса. Это в свою очередь позволит освободить гигантские производственные мощности. Что же, у нас для вас отличная информация: NVIDIA и AMD выкупили все свободные 7-нм производственные мощности TSMC.

реклама

Что это значит? Недавно AMD заказала дополнительные 30 000 кремниевых пластин. Это 21% от всех 7-нм мощностей TSMC. После ухода Apple, а также последствий коронавируса, которые повлияли на потребности некоторых крупных покупателей, оставшиеся мощности поделили между собой NVIDIA и AMD. Долгое время мы не знали, кто будет выпускать чипы для NVIDIA по нормам 7-нм техпроцесса. Теперь знаем. Обе компании активно забивают складские пространства кремниевыми пластинами. Ясно, что на пустом месте такая активность исключена. 

реклама

AMD готовится к Big Navi и другим видеокартам новой серии. NVIDIA грезит о новой архитектуре – Ampere. Эксперты утверждают, что если бы не коронавирус, обе компании уже представили бы флагманские чипы. Точных дат анонсов нет. Вполне возможно, что это случится осенью. NVIDIA выжидает, когда AMD сделает первый шаг. Чья рука дрогнет первой, мы узнаем уже в этом году.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
26
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
69
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
38
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
21
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
51
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
37
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
34
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
10
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
50

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 37
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 67
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 175
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 51
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Издатель игры Ведьмак 3 – CDR объявил о банкротстве
59
Xiaomi Redmi Note 8T упал в цене на 80 долларов
17
OnePlus 8 потерял в цене 110 долларов
1
Micron выпустила один из самых быстрых геймерских SSD PCIe 4.0 на рынке по очень привлекательной цене – 3400 Мб/с и пятилетняя гарантия
34
AMD Ryzen 3 3300X обошёл Intel Core i7-7700K и Core i3-10300 в Cinebench R15 и Cinebench R20
20
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел почти на 40 долларов
10
Исходный код CS GO и Team Fortress 2 слит в сеть, игровые сервера Valve и компьютеры пользователей находятся под угрозой
17
Эксперты Тomshardware назвали сильные и слабые стороны процессоров AMD и Intel
68
Noctua нашла поводы огорчить покупателей процессоров Intel в исполнении LGA 1200
20
Новый планшет Xiaomi Redmi Pad 5G получит восьмиядерный процессор, камеру 48 МП и дисплей 90 Гц
5
Стали известны подробные системные требования нового реалистичного Microsoft Flight Simulator
13
Huawei представила доступный 4K-телевизор Smart Screen V55i
1
Настольный вариант AMD Renoir ограничился скромным TDP
14
Геймерский Intel Core i7-7700K с трудом обошёл новый AMD Ryzen 3 3300X стоимостью 130 долларов в Cinebench R15
57
Процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake-S будут совместимы с материнскими платами Z490 и привнесут поддержку PCIe 4.0
44
Huawei готова закупать процессоры у Samsung, MediaTek и Spreadtrum
3
RTX Voice можно запустить не только на картах GeForce RTX 20xx
12
Польское издательство CDP (не CD Projekt RED) объявило о банкротстве
10
Проект Valve Proton принёс 6500 Windows-игр на Linux
17
Два настольных процессора AMD Ryzen 4000 с TDP 35 Вт и 65 Вт замечены в Сети
2

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
26
MIUI 12: новая система жестов, темный режим 2.0, обновленная строка состояния и другое
14
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
34
Мини тест Intel Pentium G4500 в связке с GeForce GTX 1650 Super
40
Самый маленький Компьютер в столе от создателя знаменитого Компьютера в Столе
65
Выясняем преимущества Linux перед Windows. Часть 2
129
Некроклокинг - превращаем NVIDIA GeForce 9500 GT в игровую видеокарту, или максимальный разгон затычки
58
Красивые белые видеокарты KFA2 (Galax), которые еще пока можно купить - Gamer, WTF, HOF и другие
18
Процентное соотношение компонентов ПК или прототип оптимального конфигуратора для разных типов сборки
3

Сейчас обсуждают

Alex Bed
00:30
Гнал 8600gt(по сути та же 9500 на 65 нм) вольтмодом с 540/1500/1400 до 891/1900/1850, но с заменой кулера на vf900cu led (который стоил как карта )) ) Топом она не стала, но кукурузис первый в 1024 б...
Некроклокинг - превращаем NVIDIA GeForce 9500 GT в игровую видеокарту, или максимальный разгон затычки
Оксиминог
00:29
Понятно,что у тебя стоял тебе объясняют был 8700к который вышел раньше и он мощнее,ты взял в 2020 году производительность 2017 года
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
omoikane
00:29
А я предупреждал что V отстой, но тут все ждали включая змея и денежки им заносили :D Начала серия умирать на I(но была еще сносной) на V уже сдохла. Но народ по инерции берет, надеясь на что то.
Активная поддержка Battlefield V новым контентом прекратится уже этим летом
Zelot
00:28
Дичь какая-то. Верните Зистакса
Процентное соотношение компонентов ПК или прототип оптимального конфигуратора для разных типов сборки
warmuza
00:26
Квинтэссенция идиотизма.
Процентное соотношение компонентов ПК или прототип оптимального конфигуратора для разных типов сборки
vit020583
00:25
И где он, этот хвалёный конфигуратор? Киньте хотя бы ссылку, что ли
Процентное соотношение компонентов ПК или прототип оптимального конфигуратора для разных типов сборки
Dima Kortes
00:24
спасибо
Самый маленький Компьютер в столе от создателя знаменитого Компьютера в Столе
Alex Bed
00:24
Радик был или 1600 или 2600, 9600 в pci e разве что молотком можно вставить
Некроклокинг - превращаем NVIDIA GeForce 9500 GT в игровую видеокарту, или максимальный разгон затычки
Alex Bed
00:23
Del
Некроклокинг - превращаем NVIDIA GeForce 9500 GT в игровую видеокарту, или максимальный разгон затычки
Наиль Билалов
00:17
Нет, только голубые сектанты. А что?
Чеки с компенсацией за покупку AMD FX начали поступать к американским клиентам компании
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем