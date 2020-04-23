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Чаще всего мы можем оперировать исключительно слухами и утечками. Это снижает достоверность данных, но повышает их разнообразие. К сожалению, другого пути нет. Производители делятся информацией только тогда, когда считают нужным. Однако сегодня у нас крайне полезная и очень конкретная информация из первых рук.

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Общеизвестный факт: Apple имеет прерогативу на выкуп дополнительных мощностей для своих процессоров Bionic. Единственным, кто способен обеспечить этой компании самые современные технологии, является тайваньский контрактный производитель TSMC. Очень скоро начнётся массовое производство чипов следующего поколения для Apple на основе 5-нм техпроцесса. Это в свою очередь позволит освободить гигантские производственные мощности. Что же, у нас для вас отличная информация: NVIDIA и AMD выкупили все свободные 7-нм производственные мощности TSMC.

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Что это значит? Недавно AMD заказала дополнительные 30 000 кремниевых пластин. Это 21% от всех 7-нм мощностей TSMC. После ухода Apple, а также последствий коронавируса, которые повлияли на потребности некоторых крупных покупателей, оставшиеся мощности поделили между собой NVIDIA и AMD. Долгое время мы не знали, кто будет выпускать чипы для NVIDIA по нормам 7-нм техпроцесса. Теперь знаем. Обе компании активно забивают складские пространства кремниевыми пластинами. Ясно, что на пустом месте такая активность исключена.

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AMD готовится к Big Navi и другим видеокартам новой серии. NVIDIA грезит о новой архитектуре – Ampere. Эксперты утверждают, что если бы не коронавирус, обе компании уже представили бы флагманские чипы. Точных дат анонсов нет. Вполне возможно, что это случится осенью. NVIDIA выжидает, когда AMD сделает первый шаг. Чья рука дрогнет первой, мы узнаем уже в этом году.