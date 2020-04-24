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За последние два дня мы узнали о планах компании NVIDIA больше, чем за прошедший месяц. Вначале стало известно, что NVIDIA и AMD скупают все свободные производственные мощности 7-нм чипов TSMC. А после этого появились слухи о возможном появлении 5-нм флагмана GeForce RTX 3080. Что из этого реально, а что нет, мы с вами узнаем уже очень скоро.

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Сегодня зелёные сообщили дату проведения своего следующего крупного мероприятия, а также его название: «GET AMPED». Итак, 14 мая пройдёт онлайн-конференция, на которой будет рассказано о чём-то очень важном. Никаких конкретных заявлений больше не было. Ранее ходили слухи, что подобный анонс должен был случиться ещё в конце марта-начале апреля, но из-за коронавируса он был отложен на неопределённый срок.

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Эксперты полагают, что в рамках «GET AMPED» будет представлено новое поколение видеокарт на базе архитектуры Ampere. Так это или нет, нам предстоит узнать 14 мая. Важно помнить, что ещё в феврале Глава NVIDIA – Дженсен Хуанг утверждал, что следующее мероприятие не разочарует поклонников компании. Будем надеться, что так и будет, ведь мы уже заждались быстрых видеокарт, которые смогут бросить вызов игровым приставкам следующего поколения.