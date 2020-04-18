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Было время, когда чуть ли не каждый обладатель ПК пробовал его разогнать. У кого-то это получалось, другие – вынуждены были покупать новую материнскую плату или другие сгоревшие комплектующие. В те далёкие времена информации было мало. Сегодня в сети есть множество специализированных веток, которые позволяют достичь максимальных показателей на вашем железе. В данном материале мы обратимся к экспертам Тomshardware, которые дали ценные советы на тему бесплатного разгона компьютера без жертв.

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Первое, что нужно помнить при разгоне процессоров Intel: только процессоры с приставкой «К» могут разгоняться. В текущем девятом поколении Coffee Lake это всего несколько чипов: Core i9-9900K, Core i7-9700K, Core i5-9600K, а также Core i3-9350K. Есть ещё серия «F», которая лишена встроенной графики, но имеет модели, которые можно разогнать. В конце концов, это специальная версия Core i9-9900KS, которая является наиболее производительной в линейке 9-го поколения. Что же, если у вас такой чип, вам нужно соблюсти несколько условий перед разгоном:

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Прежде всего у вас должна быть материнская плата с приставкой «Z». Если на вашей материнской плате нет этой буквы, забудьте о разгоне.

Система охлаждения. Если вы задумали разгон, первым делом замените кулер. Стоковые кулеры Intel отлично справляются со своими задачами в штатном режиме, но могут не справиться с высокими температурами.

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Разгон неминуемо повысит энергопотребление. Если ваш блок питания работает на пределе, обязательно замените его. Нужен солидный запас прочности.

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