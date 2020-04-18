Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Найден кандидат на звание национальной китайской операционной системы – OpenEuler объединяет сотни крупнейших разработчиков ПО

для раздела Блоги
2
2080 Ti - цена упала на порядок
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сегодня мы продолжаем наш цикл, посвящённый китайским операционным системам и процессорам. Тем, кто интересуется данной темой, можем порекомендовать несколько материалов к прочтению. Если попытаться дать короткую характеристику происходящим изменениям, то становится очевидно, что Китай всерьёз намерен отказаться от Windows и процессоров Intel и AMD. Это медленный, но очень уверенный процесс, который завершится даже не в этом десятилетии. Точных сроков нет, но масштабы и вкладываемые в национальные проекты суммы поражают. 

реклама

Долгое время в Китае не было кандидата на национальную операционную систему, которая способна объединить сотни крупных производителей. Одно время казалось, что это может быть популярная Unity OS, которая насчитывает миллионы установок. Совсем недавно стало известно о новой ОС – OpenEuler, которая была разработана Huawei. 17 апреля прошёл Virtual Summit 2020, по итогам которого стало ясно, что именно эта система способна сплотить вокруг себя необходимое для развития число программистов. 

реклама

Прежде всего OpenEuler получила полностью открытый исходный код. Благодаря этому несколько крупных сообществ (PricewaterhouseCoopers, Kirin Software, Институт программного обеспечения Китайской академии наук, Turbolinux и другие) уже выпустили собственные сборки на основе новой ОС. На данный момент — это серверные системы, либо специализированные сборки, предназначенные для узкого круга лиц. 

реклама

Сама Huawei также представила коммерческую версию на основе OpenEuler, которая будет распространяться абсолютно бесплатно. Представители компании заявили, что над смежными продуктами уже работают не менее 1.6 миллионов программистов. При этом к 2025 году их число перевалит за 6.5 миллионов человек. На очереди настольная массовая версия новой операционки. Те, кто всё ещё настроен скептически, должны помнить, что только на разработку Kirin Software было выделено 10 миллиардов долларов. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
32
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
10
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
49
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
35
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
55
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
173
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
90
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC (NE6208SS19P2-180T)
23
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
67

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 67
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 173
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 49
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздник геймера - Sony раздает 5 эксклюзивов бесплатно в PlayStation Store, консоль и PS plus для этих игр не нужны (игры PS4)
51
Huawei P30 Pro потерял в цене 15 000 рублей
18
MSI выпускает первую в мире модель GeForce RTX 2080 Ti с памятью GDDR6 16 Гбит/с
21
Процессоры Huawei среднего уровня оказались производительнее в AnTuTu, чем аналоги Qualcomm
6
Xiaomi обновляет раздел Always-On Display в новых версиях MIUI
1
Warhammer II, Borderlands и еще шесть игр всю неделю в Steam бесплатно, а также в подарок Lost Daughter и DLC к Overcooked 2
2
В Сети появилась первая информация о Crysis Remastered, включая изображение обложки и упоминание трассировки лучей
40
Настольные процессоры AMD Ryzen 5000 получат огромный прирост производительности и эксклюзивную 5-нм технологию
38
«Облучённый» нанокостюм: Crysis Remastered представлен официально
27
Стоимость видеокарты AMD Radeon Pro W5700X от Apple удивила экспертов Тechspot
32
Игровые модели Intel Xeon с частотами до 4ГГц подешевели на Aliexpress - цены от 3000 до 9000 рублей
19
AMD может отказаться от поддержки материнских плат на чипсетах А320 и B350 для процессоров Ryzen 4000-й серии
26
Userbenchmark снова занижает показатели процессорам AMD – Intel core i5-10600 победил AMD Ryzen 5 3600 несмотря на отставание по всем тестам
60
Эксперты tomshardware протестировали топовые видеокарты Nvidia в Minecraft RTX - справились далеко не все
46
NVIDIA выпустила 450.82 - первый драйвер с поддержкой Microsoft DirectX 12 Ultimate, DXR 1.1 и многого другого
30
AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5-9600K - выбираем лидера среднеценового сегмента вместе с hardwaretimes
38
Процессорам Ryzen 4000 гарантируется совместимость с чипсетом AMD B450
32
AMD Ryzen 5 2600 вернул звание самого популярного процессора в России
160
AMD пополнит семейство Ryzen 3000 парой 4-ядерных процессоров на архитектуре Zen 2
18
Бета-версия Minecraft RTX уже доступна для ознакомления
2

Популярные статьи

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24
Не бойтесь райзеров - то, что они якобы съедают ваши FPS – это миф
39
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
32
Изучаем препятствия Яндекс.Маркета на пути покупателя компьютерных комплектующих
14
ТОП-10 лучших Smart-колонок в 2020 году. Часть 1
12
30 компьютерных мониторов, достойных современного дизайна интерьера
3
Без чёлок и огромных дисплеев: собираем идеальный смартфон на апрель 2020 по бюджетной цене
2

Сейчас обсуждают

одноразовые медицинская 3-х слойная маска противовирусная продажа от 100 шт
02:39
Анонсированы бюджетники Honor 9X Lite и Honor 20E
одноразовые медицинская 3-х слойная маска противовирусная продажа от 100 шт
02:39
AverMedia выпустила первую в мире внешнюю карту захвата, способную записывать геймплей в 4K HDR 60 FPS
одноразовые медицинская 3-х слойная маска противовирусная продажа от 100 шт
02:39
Первый полёт человека в космос, самоизоляция и розыгрыш смартфонов Samsung Galaxy – «Роскосмос» и «Связной» запустили интересный конкурс
одноразовые медицинская 3-х слойная маска противовирусная продажа от 100 шт
02:38
TEAMGROUP представили M.2 SSD с графеновым теплораспределителем
одноразовые медицинская 3-х слойная маска противовирусная продажа от 100 шт
02:38
Newegg предлагает 1 Tb и 500 Gb NVMe SSD M.2 всего за 135$ и 80$ соответственно
одноразовые медицинская 3-х слойная маска противовирусная продажа от 100 шт
02:38
Опубликованы реальные фотографии и характеристики Xiaomi Redmi Note 9
одноразовые медицинская 3-х слойная маска противовирусная продажа от 100 шт
02:38
Игра Hitman Go стала бесплатной для Android и iOS
одноразовые медицинская 3-х слойная маска противовирусная продажа от 100 шт
02:38
Total War Warhammer II и Borderlands стали временно бесплатными в Steam
одноразовые медицинская 3-х слойная маска противовирусная продажа от 100 шт
02:37
Праздник геймера - бесплатная раздача игр в Epic Games Store - забираем Just Cause 4 и не только
одноразовые медицинская 3-х слойная маска противовирусная продажа от 100 шт
02:37
У Steam-версии Fallout 76 наблюдается рост пользовательского рейтинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем