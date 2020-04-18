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Сегодня мы продолжаем наш цикл, посвящённый китайским операционным системам и процессорам. Тем, кто интересуется данной темой, можем порекомендовать несколько материалов к прочтению. Если попытаться дать короткую характеристику происходящим изменениям, то становится очевидно, что Китай всерьёз намерен отказаться от Windows и процессоров Intel и AMD. Это медленный, но очень уверенный процесс, который завершится даже не в этом десятилетии. Точных сроков нет, но масштабы и вкладываемые в национальные проекты суммы поражают.

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Долгое время в Китае не было кандидата на национальную операционную систему, которая способна объединить сотни крупных производителей. Одно время казалось, что это может быть популярная Unity OS, которая насчитывает миллионы установок. Совсем недавно стало известно о новой ОС – OpenEuler, которая была разработана Huawei. 17 апреля прошёл Virtual Summit 2020, по итогам которого стало ясно, что именно эта система способна сплотить вокруг себя необходимое для развития число программистов.

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Прежде всего OpenEuler получила полностью открытый исходный код. Благодаря этому несколько крупных сообществ (PricewaterhouseCoopers, Kirin Software, Институт программного обеспечения Китайской академии наук, Turbolinux и другие) уже выпустили собственные сборки на основе новой ОС. На данный момент — это серверные системы, либо специализированные сборки, предназначенные для узкого круга лиц.

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Сама Huawei также представила коммерческую версию на основе OpenEuler, которая будет распространяться абсолютно бесплатно. Представители компании заявили, что над смежными продуктами уже работают не менее 1.6 миллионов программистов. При этом к 2025 году их число перевалит за 6.5 миллионов человек. На очереди настольная массовая версия новой операционки. Те, кто всё ещё настроен скептически, должны помнить, что только на разработку Kirin Software было выделено 10 миллиардов долларов.