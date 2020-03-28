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Китай переходит на отечественную операционную систему и собственные процессоры – начался массовый отказ от американских технологий

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Китай – первое государство, столкнувшееся с жёстким противодействием США на рынке ПО и полупроводников. В этом нет ничего удивительного, ведь поднебесная в последние годы смогла добиться значительных успехов по многим высокотехнологическим направлениям. Продолжать подобную тему нет смысла, ведь большинство наших читателей осведомлено о сложностях, с которыми столкнулась HUAWEI и многие другие китайские компании. Именно поэтому перейдём к сути вопроса. 

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Китай планирует перевести все государственные структуры на собственное ПО к концу 2022 года. Полностью готовая версия Unity Operating System была представлена в январе 2020 года. Программисты не стали придумывать велосипед, выбрав одни из дистрибутивов Linux, а именно – Debian. Что любопытно, разработки начались ещё в 2011 году, если не раньше. Видимо в госструктурах что-то знали. Unity выпущена в двух версиях: для настольных ПК (куда входит как рабочая, так и домашняя среда) и для серверов. О втором варианте известно мало, а вот домашняя версия давно гуляет по просторам интернета и уже полностью готова для ежедневной работы. 

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Мы не зря уточнили, что в правительстве Китая готовились заранее. Крупнейший производитель процессоров Zhaoxin уже имеет на руках 16-нм чипы KaiXian KX-6780A, которые уступают своим американским собратьям, но демонстрируют приемлемую производительность. Самое главное: Unity Operating System не просто совместима с этими процессорами: она заточена под них. Китайская ОС отлично работает на процессорах AMD и Intel, но при её разработке особое внимание уделялось собственным чипам (возможно, не только этого производителя). 

На самом деле среди крупных разработок китайских ОС значатся как минимум 3 известных имени, которые уже достигли на этом поприще значительных успехов: Kylin, Ubuntu Kylin и NeoKylin Linux. Список неполный. Переход на собственное По уже стартовал. Он идёт одновременно со сменой на отечественные процессоры, без которых в системе всё равно останутся бекдоры. Масштабы не разглашаются, но, зная китайский менталитет, можно с уверенностью сказать, что начинание правительства поддержат и обычные граждане. Не сразу, по мере устаревания железа. Не стоит забывать, что уже в 2021 году процессоры Zhaoxin перейдут на 7-нм техпроцесс TSMC, а в недрах страны готовится собственное производство 7-нм полупроводниковых чипов. 

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