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Китай готовит сразу три операционные системы на замену Windows от Microsoft с полной поддержкой отечественных процессоров

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В Китае существует не менее десяти крупных производителей процессоров, которые претендует на звание отечественной гордости и надежды нации. Некоторым из них удалось добиться больших успехов, другим – меньших. Вот небольшой список удачливых компаний: Feiteng, Loongson, Shenwei, Zhaoxin, Haiguang и Kunpeng. Когда правительство выступило с инициативой создания отечественной замены Windows, на призыв откликнулись десятки добровольцев. Наиболее перспективные в нашем материале.

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Прежде всего стоит сказать о популярной Unity OS, которая развивается очень высокими темпами. Больше о ней вы можете почитать в нашем материале. Отметим лишь, что уже через несколько лет эта ОС способна достичь уровня Windows, как по удобству, так и по унификации. 

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Следующая на очереди Kirin Software. У производителя огромные амбиции и много денег, которые он намерен потратить в ближайшие 5 лет. Специально с этой целью идёт поиск специалистов по всему Китаю, которые способны разрабатывать ПО высокого класса. Поражает и сумма, которую планируют выделить на разработки – 10 миллиардов долларов. На данный момент Kirin Software представлена в настольном и серверном сегментах, где занимает лидирующие позиции по материковому Китаю.

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Последняя в нашем сегодняшнем списке Red Flag Linux. Система разработана Китайской академией наук и зарекомендовала себя как надёжный продукт. Согласно официальной статистике, более 100 тысяч банкоматов работают на этой версии ОС. Кроме того, она установлена на 20 миллионах персональных компьютеров и на 200 тысячах активных серверах. Существует возможность бесплатной загрузки, чем не преминули воспользоваться 100 миллионов пользователей. Наиболее интересной массовому пользователю является версия Red Flag Linux Desktop 10. Она поддерживает десятки отечественных процессоров: Dragon Core, Mega Core, Shenwei, ARM, Huawei, Haiguang и множество других. Последние заявления разработчика подтверждают, что вскоре появится поддержка всех популярных процессоров, производимых в Китае. 

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Сколько всего выделяют частные и государственные компании на создание эффективной замены Windows, неизвестно. Ясно, что цифры просто огромные, а результаты можно увидеть прямо здесь и сейчас. 

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