Китайская Zhaoxin выпустила настольные производительные 8-ядерные процессоры, которые в 3 раза превосходят предыдущие модели
Процессоры Zhaoxin пользуются высоким спросом среди государственных структур в Китае. Их также закупают крупные частные компании, поскольку они не содержат американских закладок и полностью безопасны для ведения бизнеса. Как сообщает производитель, пришло время выпустить эти процессоры на рынок.
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Zhaoxin KaiXian KX-6780A относится к классу настольных процессоров x86-64. Он имеет 8 вычислительных ядер, работающих на тактовой частоте 2.7 ГГц. Двухканальный контроллер поддерживает память DDR4-3200. Процессор оснащён всеми современными интерфейсами (PCIe, SATA, USB и т.д.), а также получил встроенную графику с поддержкой DirectX 11.1. Архитектура LuJiaZui создана с нуля и не имеет ничего общего с чипами других компаний. В настоящее время процессор изготавливается согласно нормам 16-нм техпроцесса силами TSMC.
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Zhaoxin неоднократно указывала, что KX-6780A имеет примерно равные показатели производительности с чипами Intel Core i5 7-го поколения. Отдельно процессоры в продажу не поступят. Согласно полученным сведениям, они будут распаяны на материнской плате китайского производства. Заявлена поддержка PCIe 3.0 x и слота М.2.
рекламаКитайцы провели сравнение собственных процессоров предыдущего поколения, продемонстрировав невероятный прогресс, которого им удалось добиться за короткий срок. Первые заказы уже начали поступать. Поставки ожидаются в марте 2020 года. Цены не называются.
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