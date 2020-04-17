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В данный момент самым недорогим процессором новой линейки Ryzen 3000-й серии является Ryzen 5 3600. Дабы не потерять рыночную долю на бюджетном направлении, AMD в значительной степени снизила стоимость процессоров Ryzen 2000-й серии, а также улучшила Ryzen 5 1600Х, сделав его крайне привлекательным для покупки. Тем не менее, всё это 12-нм процессоры, которые не так выгодны в производстве, как 7-нм решения. Как стало известно, AMD готовит к выходу два бюджетных чипа, каждый из которых сможет предложить отличное соотношение цены и производительности.

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Источники сообщают о скором появлении двух новых процессоров: Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100. TDP новинок не превысит 65 Вт, а стоимость бюджетного будет начинаться со 100 долларов. Наиболее дорогая версия – Ryzen 3 3300X получит 4 ядра и будет поддерживать технологию многопоточности. Известно, что его тактовая частота составит до 4.3 ГГц в режиме буста. Эксперты полагают, что цена на него будет начинаться со 120 долларов, предлагая отличные возможности разгона и высокую производительность из коробки.

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Второй – Ryzen 3 3100 также получит 4 ядра и 8 потоков, но с меньшей тактовой частотой – до 3.9 ГГц. Предположительно он получит ценник от 100 долларов и станет опасным конкурентом для недорогих Intel Core i3. Важно отметить, что, по сравнению с линейкой Ryzen 2000, оба процессора будут обладать повышенными тактовыми частотами, поддержкой многопоточности и 7-нм техпроцессом, гарантирующим высокую энергоэффективность. Точной информации о появлении таких чипов на рынке пока нет.