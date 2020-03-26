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Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti от NVIDIA станет самой успешной за последние 4 года – Bloomberg

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Флагманская видеокарта GeForce RTX 3080 Ti не даёт спать сотням экспертов и аналитикам разных мастей. На данный момент о новом флагмане от NVIDIA известно мало. Тесты сулят нам прирост производительности как минимум в 40% по сравнению с текущим лидером RTX 2080 Ti. Важно учитывать, что в учёт берутся только физические показатели, такие как увеличение количества ядер CUDA и пропускной способности памяти. Между тем, в расчёт нужно брать и архитектурные улучшения, которые могут внести значительный вклад в прирост fps в играх следующего поколения. 

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Если копнуть немного глубже, то выяснится, что к этому перечню можно добавить ещё множество переменных, каждая из которых решит, будет ли видеокарта NVIDIA на архитектуре Ampere популярной и примет ли её рынок. На этот раз своё мнение высказали эксперты Bloomberg, которые славятся непререкаемым авторитетом в подобных вопросах. 

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В 2018 году глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что видеокарты серии RTX станут самым существенным шагом в истории компании за последние 12 лет. Отчасти он был прав, трассировка лучей даёт новый игровой опыт. Вот только игр с её поддержкой долгое время просто не было. Мало того, на младших видеокартах (RTX 2060) часто приходится ради трассировки снижать разрешение и настройки графики. Одним словом, 2018 год так и не стал решающим для зелёных. По мнению аналитиков Bloomberg, новая видеокарта GeForce RTX 3080 Ti должна стать настоящей работой над ошибками. 

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Кое-что уже сделано. Недавно было представлено обновление технологии DLSS 2.0, которая может стать поворотным моментом, открыв дверь в большие игры для сложных нейросетей и машинного обучения. Одно из заявлений Bloomberg сводится к тому, что, выпущенная 4 года назад, карта GTX 1080 Ti до сих пор остаётся актуальной. Именно с её успехами   стоит сравнивать популярность нового флагмана. Также эксперты добавляют, что NVIDIA демонстрирует постоянный рост акций, как и количества проданной продукции. По официальном сведениям, коронавирус практически не оказал влияния на поставки видеокарт, а в перспективе даже увеличит их, ведь на удалённую работу переходят всё больше пользователей. Не стоит забывать о Китае, где эпидемия сходит на нет, а значит производственные мощности вот-вот вернутся на максимум. 

Всё это станет благодатной почвой для появления GeForce RTX 3080 Ti. Самое главное, чтобы продукт оправдал ожидания покупателей. В таком случае, успех и высокие продажи ему обеспечены. 

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