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Совсем недавно NVIDIA представила новую технологию DLSS 2.0. Если подытожить замечания экспертов, то новая версия оказалась такой, какой она должна была быть ещё год назад. Можно сказать, что это очень серьёзная работа над ошибками. Так вот, благодаря новой технологии, действительно удалось добиться серьёзных результатов. Первые тесты показали, что, по сравнению с предыдущим вариантом, новая DLSS 2.0 обеспечивает значительный рост производительности видеокарты без потери качества.

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Главный вопрос, который возникал у большинства обычных пользователей, это: каким образом зелёным удалось совершить такой прорыв и реален ли он? Прежде чем давать ответ на это вопрос важно понимать, что технология построена на нейроинтерфесе. DLSS 2.0 – это единая нейронная сеть. Она обучается на большом массиве данных и способна масштабироваться, предлагая эффективный инструмент, который обладает универсальностью. Проще говоря, ИИ способен за короткий срок выдать улучшение качества и увеличение производительности для многих игр.

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На данный момент выпущено две обновлённые версии игры с интегрированным ИИ. Это: Wolfenstein: Youngblood и MechWarrior. Результаты работы DLSS 2.0 в этих играх впечатляют. Сегодня для игры Control вышел пакет размером в 2 Гб, который не только позволил увеличить количество fps, но и улучшил картинку, сделав её визуально более привлекательной.

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DLSS вкл

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DLSS Выкл

DLSS вкл

DLSS вкл

Эксперты полагают, что, несмотря на заявления NVIDIA, сделать DLSS 2.0 массовым не получится. Всё дело в том, что многие игры имеют существенные визуальные отличия, которые пока не подвластны умному ИИ. А значит, времена, когда по мановению волшебной палочки ваша видеокарта станет в 2 раза быстрее, наступят ещё не скоро. Пока же в трёх играх можно выбрать или улучшение качества в 2 раза, или увеличение производительности, масштабировав картинку в 4 раза.